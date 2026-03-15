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阿姆斯特丹猶太學校爆炸　市長：「針對猶太社群蓄意襲擊」

即時國際
更新時間：06:25 2026-03-15 HKT
發佈時間：06:25 2026-03-15 HKT

阿姆斯特丹一所猶太學校於週六清晨發生爆炸，造成輕微損毀，當地市長形容事件為「針對猶太社群的蓄意攻擊」。

爆炸發生在阿姆斯特丹南部一個高級住宅區的學校，爆炸造成雨水管損毀及外牆燒焦，所幸無人受傷。市長費姆克·哈爾瑟瑪（Femke Halsema）表示，事件被嚴肅對待，將會提高猶太機構的保安措施。哈爾瑟瑪指：「這是一個對猶太社群的卑劣攻擊。阿姆斯特丹的猶太人日益面對反猶太主義，這種行為不可接受。」

該校為荷蘭唯一專為正統猶太人設立的學校，周圍設有尖刺金屬圍牆，以應對過往的威脅。

荷蘭首相耶滕（Rob Jetten）形容週六的襲擊「可怕」，並稱此舉在猶太社群中引起恐懼與憤怒。「猶太機構的安全是我們全力關注的重點。」他在社交平台X發文表示。

阿姆斯特丹的猶太教堂和相關機構的保安已因週五鹿特丹市中心發生的縱火事件而加強。同時，鄰國比利時列日的猶太教堂週一亦發生爆炸引起火警。

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