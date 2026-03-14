現代新款Palisade SUV電動椅故障夾死2歲女　美加緊急停售召回近7萬輛

南韓現代汽車（Hyundai）旗下的新款Palisade休旅車（SUV）出現致命安全隱患。美國俄亥俄州於本月7日發生一宗因電動座椅故障引發的慘劇，導致一名年僅2歲的女童不幸喪命。現代汽車隨後於13日緊急宣布，將在美國及加拿大全面停售2026年款Palisade的Limited及Calligraphy兩款車型，並展開大規模召回行動。

《路透社》報道，這宗奪命意外發生在美國俄亥俄州，一名2歲女童在現代新款休旅車內因電動座椅發生故障而慘死。事件曝光後引起社會高度關注，現代汽車為安全起見，火速作出停售及召回相關車款的決定，以防同類悲劇再次發生。

現代汽車旗下的新款Palisade休旅車出現致命安全隱患。（法新社）

座椅系統疑未偵測到乘客

針對該名女童致死的過程，現代汽車方面並未作詳細說明。廠方僅對外透露，涉事車款車廂內第2排及第3排的電動座椅系統，可能存在無法準確檢測到座位上是否有乘客或物體的隱患。因此，車廠強烈呼籲所有現有車主，在操作電動座椅時必須提高警覺，務必確保座位上無人乘坐或擺放物品。

現代汽車表示，在美國地區將召回高達60,500輛2026年款的Palisade，而加拿大地區則涉及約8,000輛。為減輕對受影響車主的不便，車廠承諾將透過經銷商提供租賃車輛作代步之用。至於負責監管道路安全的美國國家公路交通安全管理局（NHTSA），目前尚未就這宗奪命事件作正式回應。