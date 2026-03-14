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日本富士山河口湖水位暴跌創29年新低　湖中景點「六角堂」現可步行直達

即時國際
更新時間：12:58 2026-03-14 HKT
發佈時間：12:58 2026-03-14 HKT

日本富士山腳下的著名觀光勝地河口湖，近期出現罕見景象。受持續乾旱影響，湖泊水位驟降達4米，創下29年以來的最低紀錄。原本矗立在湖中、必須搭船才能抵達的名勝景點「六角堂」，如今竟已與陸地相連，遊客可直接步行前往。湖底大面積裸露的泥土與枯草，引發外界對河口湖是否即將消失的擔憂。

日本富士山河口湖。（法新社）
日本富士山河口湖。（法新社）

全年降雨少於臨界值致水位暴跌

日本媒體《Friday》報道，富士山火山防災研究中心主任研究員山本真也解釋，河口湖水位在短時間內出現如此大幅度的下降，主要歸咎於去年的降雨量嚴重不足。他指出，去年梅雨季偏短且颱風來襲次數減少，導致全年降水量僅錄得約1,080毫米，遠低於維持正常水位所需的1,300毫米臨界值。

山本真釐清，河口湖的水源其實並非直接來自富士山的湧泉，而是依賴北側御坂山脈的地下水補給。當降水量嚴重不足時，地下水便難以被推擠至地表，導致流入湖泊的水量銳減，最終引發湖面水位急遽下降的連鎖反應。

日本富士山腳下的河口湖近期出現罕見景象，水位創下29年來最低紀錄。（X截圖）
日本富士山腳下的河口湖近期出現罕見景象，水位創下29年來最低紀錄。（X截圖）

針對民眾的憂慮，山本真也大派定心丸，強調無須過度擔心。他解釋，河口湖每年到冬季本來就會出現水位下降的情況，當地居民對此早已習以為常。他預期，待春季來臨降雨量增加，加上隨後的梅雨季節「解渴」，河口湖的水位將會逐步回升至標準的正常狀態。

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