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菲律賓「仙人跳」｜中國男交友App約砲 遭變性人拍親熱影片勒索

即時國際
更新時間：11:50 2026-03-14 HKT
發佈時間：11:45 2026-03-14 HKT

一宗透過交友軟件展開的「浪漫邂逅」，演變成精心策劃的「仙人跳」敲詐勒索案。菲律賓警方近日通報，一名中國籍男子在首都地區奎松市（Quezon City）應約與網友會面，發生親密行為後，遭對方以偷拍的私密影片勒索。警方接報後迅速部署誘捕行動，成功將涉案的四名變性人全數拘捕。

Tinder交友應約 墮入勒索圈套

據當地警方介紹，受害人為23歲的中國籍周姓男子。案情指，周男於2月21日透過交友軟件Tinder，結識化名「Joel」的疑犯，並應邀前往其租住的公寓。

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中國男在菲用交友App約砲，遭變性人拍片勒索，警捕四名疑犯。
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周男在公寓內與疑犯發生親密關係，但未察覺其過程已被對方預設的器材偷拍。事後，疑犯隨即「變臉」，展示偷拍的影片，威脅若不支付8萬披索（約1.1萬港元），便會將影片公諸於世。周男在威脅及擔心私隱洩露的恐懼下，先行支付了款項。

然而，疑犯食髓知味，未有就此罷休，反而得寸進尺，企圖再次向周男索要更多金錢。

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中國男在菲用交友App約砲，遭變性人拍片勒索，警捕四名疑犯。
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警設局誘捕 四名疑犯落網

周男不堪其擾，最終決定報警求助。菲律賓警方高度重視案件，經研判後策劃誘捕行動。至2月23日晚，警方在奎松市一便利店外採取行動，當場拘捕前來收取贖金的四名疑犯。

警方透露，落網的四名疑犯年齡介乎18至21歲，均為變性人，日常居住在帕賽市（Pasay City）。

目前，四名疑犯已被移送至奎松市檢察官辦公室，將面臨搶劫（敲詐勒索）罪的指控。警方同時強調，利用私密影像進行敲詐勒索屬嚴重刑事罪行，並提醒公眾在使用交友軟件時必須提高警惕，切勿輕易泄露個人私隱，以免墮入不法份子設下的圈套。

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