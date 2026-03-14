伊朗局勢｜美國懸紅7800萬收集伊朗新領袖行蹤　鎖定革命衛隊10名高層

在成功擊殺前任最高領袖哈梅內伊後，美國針對伊朗的施壓行動進一步升級。美國國務院宣布，懸賞高達1,000萬美元（約7,800萬港元），公開徵集有關伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）以及多名軍事與情報高官的確切行蹤與資訊。

《路透社》報道，美國國務院網站於星期五（13日）正式發布懸賞消息。是次行動主要針對10名與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切的核心官員，當中4人甚至未被列出姓名，僅標明其職務。這支成立於1979年的武裝力量直接效忠最高領袖，賞金最高可達1,000萬美元。

穆傑塔巴於本月8日正式接過權杖，接替在2月28日美以空襲中喪生的父親哈梅內伊，成為伊朗新一代最高領袖。外界相信穆傑塔巴在該輪空襲中亦有受傷，雖然他曾於11日發表過首份官方聲明，但至今仍未在公眾面前露面，行蹤成謎。

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伊朗新任最高領袖穆傑塔巴。（美聯社）

美國國務院懸賞高達1,000萬美元。（美聯社）

情報部長與國安秘書成重點目標

除急尋穆傑塔巴的下落，美國的懸紅名單還鎖定多位伊朗政軍高層，包括最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）、情報部長哈提卜（Esmail Khatib）、內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni），以及兩名隸屬最高領袖辦公室的高級官員。

然而，美國戰爭部長赫格塞斯早前曾斷言，伊朗領導層正在地下掩體「躲藏」，此說法似乎被打臉。經路透社核實的影片顯示，名列懸賞目標的拉里賈尼，在13日竟然與總統佩澤希齊揚及外交部長阿拉格齊高調現身，共同出席在德黑蘭舉行的聲援巴勒斯坦大型集會。