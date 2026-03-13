伊朗局勢｜美防長質疑穆傑塔巴聲明無聲無片 「可能已毀容」

美國國防部長赫格塞斯（Peter Hegseth）周五開記者會，質疑伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的聲明，指他非常脆弱。法新社報導，赫格塞斯在記者會上說：「我們獲悉這名所謂最新、但地位似乎不那麼崇高的領袖已經受傷，且可能已經毀容。」



伊朗原最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）死於2月28日美國與以色列的空襲行動。當局8日確認其子穆傑塔巴接任最高領袖，雖於12日發表書面聲明，但開戰至今未曾公開露面。

赫格塞斯在記者會上表示，穆傑塔巴發表的聲明「實際上很軟弱，而且沒有聲音，也沒有影片，伊朗有很多攝影機和錄音設備，為什麼只發表一份書面聲明？我想你們都知道原因。他的父親去世了。他很害怕，他受傷了，他四處逃亡，而且他缺乏合法性。對他們來說，情況很糟糕。」

盛傳實際截肢昏迷

伊朗官員之前曾證實新任最高領袖受傷，但未透露進一步細節。外媒盛傳他可能已截肢，或陷入昏迷。美國總統特朗普認為，穆傑塔巴身受重傷（damaged），但可能仍「以某種形式活着」。

另外，赫格塞斯今天還在記者會上表示，美以持續空襲已擊中超過15,000個目標。他指伊朗的軍事能力已顯著削弱，「伊朗沒有防空系統，沒有空軍，也沒有海軍，導彈數量下降了90%。