紐約空中的士展開3年測試 曼哈頓往返機場僅需15分鐘

紐約人的交通塞車噩夢可望成為過去。特朗普政府宣布，紐約大都會區獲選為全國「空中的士」測試區，將允許旅客以高級禮車服務的價格，在5至15分鐘內從曼哈頓往返各大區域機場。多間公司已規劃好相關航網。

曼哈頓往返機場票價公開

《紐約郵報》報道，港務局將與多家航太公司展開為期3年的測試，利用電動垂直起降飛行器（eVTOL）運送乘客。總部位於加州的Archer公司已規劃出連接曼哈頓下城、中城至甘迺迪（JFK）、拉瓜迪亞及紐瓦克機場的航網。

根據Archer的計劃，乘客未來可購買包含空中接駁航段的機票，單程價格預計落在110至165美元之間（約860至1290港元）。

Archer的午夜空中的士。 美聯社

小型飛機150呎跑道可起降

另一間參與公司Electra則開發出僅需150呎跑道（約46米）即可起降的小型電動飛機，意味着停車場或小型空地未來都可能成為轉運站。

特朗普在行政命令中，指示聯邦機構必須在法律允許的最大範圍內，優先使用美國製造的飛行器。Electra執行長艾倫（Marc Allen）盛讚此舉是「美國創新的巔峰」。

此外，白宮將聯邦航空總署（FAA）的規則制定流程從原本的36個月縮短至一年多，要求加速推動這類新型航空器的商用化。

嘈音問題待解決

然而，此計劃也引發了對噪音與安全的擔憂。數據顯示，2023年至2024年間，FAA收到的噪音投訴激增了150%。聯邦官員表示，這3年的試點將嚴格測試技術安全性、噪音標準是否合規，以及這類短途飛行是否真能顯著改善區域流動性。港務局目前對此計劃暫無評論。