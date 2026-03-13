英國巴士70年前收外國硬幣　專家鑑定驚現為2000年迦太基古物

一枚在1950年代被英國民眾用作繳付巴士車資的神秘外國硬幣，在民間塵封70多年後，近日竟被證實是擁有逾2000年歷史的古文明文物。這枚硬幣當年被里茲市（Leeds）交通局的收銀員意外收獲並傳給孫兒；直到最近，現年77歲的孫兒決定追溯其歷史，才揭開它來自公元前1世紀「迦太基」文明的驚人身世。

硬幣是公元前1世紀所鑄造的古物。（Facebook@Leeds City Council）

爺爺任巴士收銀員私藏輔幣贈孫

英國BBC報道，這枚硬幣最初是由在里茲市交通局擔任出納員的詹姆斯（James Edwards），在點算巴士車資時挑出，並將其交給孫兒彼得（Peter Edwards）當作小玩具保管。現年77歲的彼得，近日突發奇想追查硬幣來源，震驚地發現這竟是公元前1世紀，由起源於腓尼基的古地中海文明「迦太基人」，在西班牙城市卡迪斯（Cádiz）所鑄造的古物。

經專家鑑定，這枚古幣的一面刻有神祇梅爾卡特（Melqart）的臉孔，其造型酷似戴著標誌性獅皮頭飾的希臘英雄海格力斯（Hercules）。據悉，當時的腓尼基人為吸引國際商人，刻意在硬幣上融入希臘風格的設計；而硬幣背面則刻有兩條魚的圖案，這正反映卡迪斯作為古地中海重要貿易港口的歷史地位。

疑二戰退伍英軍當紀念品帶回國

至於這枚2000年前的古物，為何會離奇出現在20世紀的英國巴士上？彼得推測，這很可能是二戰後退伍士兵從海外駐地帶回國的紀念品。他憶述，「二戰剛結束不久，士兵們經常帶著各國的硬幣回來。雖然我和祖父都不是錢幣收藏家，但這些獨特的圖案對當年的我來說，就像是稀世寶藏一樣」。

在得知這枚硬幣擁有如此重大的歷史價值後，彼得主動聯繫里茲博物館及美術館（Leeds Museums and Galleries），並決定將其無償捐出。

他表示，這枚硬幣一直令他著迷，得知其驚人來歷後，唯一的念頭就是將它交給專業機構讓大眾研究；他深信若祖父在天之靈得知硬幣最終成為博物館珍藏，必定會感到無比自豪。目前，該硬幣已正式納入里茲探索中心（Leeds Discovery Centre）的古代貨幣館藏，供全球研究者和遊客參觀。