日相高市早苗疑染感冒突削行程　國會久坐難起惹健康疑慮

即時國際
更新時間：10:55 2026-03-13 HKT
發佈時間：10:55 2026-03-13 HKT

日本首相高市早苗近日傳出健康狀況欠佳的消息。由於出現類似感冒的症狀，她已緊急取消原定與波斯灣合作理事會（GCC）成員國大使會面等多項外交公務，並提早返回首相官邸休息 ，引發外界對這位「工作狂」首相健康狀況的關注。

印太戰略智庫執行長矢板明夫在社交平台上透露當日國會的情況。他指出，高市早苗在出席眾議院預算委員會時，被傳媒捕捉到長時間坐在座位上未能起身，神情略顯疲憊。據悉，散會後她一度難以站立，多名內閣大臣與工作人員見狀隨即上前關心，現場氣氛一度緊張，相關畫面亦在日本網絡上引發熱議。

高市早苗散會後一度難以站立，多人見狀隨即上前關心。（Facebook@矢板明夫俱樂部）
僅睡2至4個鐘

日本政府隨後解釋，首相可能因感冒等身體不適而提前結束部分公務，目前看來應屬暫時性的健康問題。不過，矢板明夫指，高市早苗上任後主打「工作、工作、工作、工作再工作」的口號，更曾透露自己每天僅睡2至4小時。這種高強度的施政節奏雖展現極強的責任感，但也無形中為她帶來巨大的身心壓力，令支持者相當擔憂。

回顧日本政壇歷史，已故前首相安倍晉三就曾於2007年及2020年兩度因健康因素辭職，每次都引發政壇強烈震盪。外界普遍期盼高市早苗今次只是短暫勞累，能盡快休養康復。

