印度婦確診腦死送返家辦後事 救護車猛震「過坑」竟奇蹟蘇醒

印度北方邦發生一宗離奇的「死而復生」事件。一名婦女在醫院被宣告「腦死」後，家屬悲痛地將其接回家準備辦理後事；未料運送遺體的救護車在途中駛過一個馬路大坑洞，劇烈的顛簸竟讓她奇蹟般恢復呼吸。這宗罕見病例引發當地媒體廣泛報道，亦有神經科專科醫生出面解開「復活」之謎。

搶救兩日被宣告腦死

綜合《印度時報》及《新德里電視台》報道，50歲的女事主維妮塔（Vinita Shukla）於2月22日在家中突然昏倒並被緊急送院。經過兩日的搶救後，主診醫生最終宣告她已經「腦死」，並向家屬坦言她「已無存活希望」。面對絕望的診斷，家屬唯有決定放棄治療，安排救護車將她送回家中準備後事。

維妮塔的丈夫庫爾迪普（Kuldeep Kumar Shukla）憶述，當時在救護車上，妻子已經完全沒有呼吸，僅剩下極其微弱的心跳。然而，就在返家途中，救護車突然駛過路面一個大坑洞，整架車發生劇烈搖晃。這陣突如其來的顛簸過後，原本毫無動靜的妻子竟然奇蹟般恢復自主呼吸。

女事主維妮塔（Vinita Shukla）。（X@IndiaToday）

毒蛇咬傷深度昏迷

見證奇蹟的家屬立即將維妮塔轉送至另一間醫院接受治療。經過將近兩周的悉心照護，她的情況不僅持續穩定好轉，目前更已順利康復出院。接手的主診醫生懷疑，維妮塔當初可能是遭到毒蛇咬傷，從而導致出現暫時性癱瘓及呼吸抑制的症狀，這類病例在使用抗蛇毒血清治療後，往往有機會逆轉病情。

救護車駛過路面一個大坑洞發生劇烈搖晃，其後女事主竟恢復自主呼吸。（示意圖／法新社）

醫生拆解迷思

海德拉巴阿波羅醫院神經科醫生庫瑪爾（Sudhir Kumar）在社交平台X發文拆解醫學迷思。他強調，這宗病例凸顯外界對「腦死」與「深度昏迷」的混淆。庫瑪爾解釋，真正的「腦死」是指大腦及腦幹功能完全且不可逆轉地喪失；從醫學角度而言，一旦確診腦死就絕無恢復的可能。他指出，患者若能恢復呼吸，證明她從一開始就只是處於深度昏迷而非腦死。

庫瑪爾補充，藥物過量、嚴重代謝失衡、休克或神經毒素中毒等情況，均可能引發類似腦死的假象，但這些症狀都是可以逆轉。

至於救護車顛簸是否真的具有「起死回生」的神效，他認為這在醫學上極度不可能；最合理的解釋是患者體內的毒素剛好逐漸被代謝，或者先前的治療開始發揮功效，而這一切剛好在車輛「掟坑」的那一刻發生，純屬時間點上的巧合。