告別貴族政治｜英國上議院將取消世襲議席 結束延續7世紀制度

即時國際
更新時間：21:21 2026-03-12 HKT
發佈時間：21:21 2026-03-12 HKT

英國國會傳統上被視為「兩院制」，下議院議員透過選舉產生，上議院則主要由貴族與任命議員組成。不過，在實際政治運作中，多數立法與政治權力集中於下議院，上議院的權力相對有限。

目前英國政府正在推動一項法案，取消世襲的上議院席位。美聯社報道，上議院議員於周二晚放棄阻擋法案。這意味着未來幾周內，待議會程序完成後，法案將呈交國王御准，完成正式立法，讓延續數世紀的貴族議席制度走進歷史。

上議院目前有850名成員

英國首相施紀賢出席下議院會議。 UK House of Commons
英國首相施紀賢出席下議院會議。 UK House of Commons

憲法與歐盟關係部長佟世民（Nick Thomas-Symonds）形容，這項改革終結了一項「陳舊且不民主的原則」。他說：「我們的議會應該是一個重視能力與成就的地方，而不是老關係網的聚集地，也不應該讓數百年前授予的頭銜凌駕於人民意志之上。」

在英國議會制度中，上議院主要扮演「覆審法案」的角色，即對下議院通過的法案進行審議與修訂。這與美國參議院審議眾議院法案的制度類似，但美國參議員由民選產生，英國上議院則長期包含世襲貴族，因此一直被批評缺乏民主正當性。

上議院長期被批評為規模過於龐大，目前有近850名成員，甚至多於下議院的650名議員。

