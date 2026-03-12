2026全球最佳城市｜上海第2名僅輸南半球「這裡」 香港排15

英國知名城市指南《Time Out》11日公布2026年全球50座最佳城市排行榜，榜首並未落在處處人文薈萃的歐洲，而是在南半球。亞洲城市以上海排名最高，排2位，泰國曼谷、南韓首爾、日本東京也打入10大，香港排第15。

香港維多利亞港（路透社）

《Time Out》11日公布榜單時指出，今年是「全球最佳城市」排行問世第10年，調查範圍擴大到全球150座城市，收集各城市居民共24000人的在地感受，加上《Time Out》上百位專家投票結果，評選出兼具精彩旅遊體驗與親切居家氛圍的「雙強」城市，除了知名大都會，也有一些二線城市上榜。

榜首是澳洲南部大城墨爾本。這裡不僅是澳洲網球公開賽、一級方程式澳洲大獎賽、澳式欖球與板球等大型運動賽事的地點，百年老店、爆紅漢堡等美食也引人入勝，街區遍布獨立電影院、露天酒吧等悠閒去處。94%當地居民給予墨爾本飲食高度評價，92%大讚藝術文化，是年輕人最愛的城市投票排名第3。

紐約曼克頓的摩天大樓。

Top10英國佔兩城 東京輸紐約

亞軍是中國城市上海。《Time Out》評論這座城市充滿對比，歷史風情與現代前衛兼具，各具特色的咖啡館、餐廳、酒吧林立，超過50個國家的旅客如今得以免簽入境。88%的在地人認為外食價格實惠，90%認為咖啡電影票價得宜，78%的人喜愛騎單車遊上海。

第三名是英國愛丁堡，這個蘇格蘭首府融合歷史與現代活力，擁有櫻花盛開的公園、鵝卵石鋪面的中世紀道路，街區各具特色，從獨立精品店到時尚新餐廳都有，每年8月的藝術節令人流連忘返。愛丁堡也是本次調查步行最友善的城市之一。

第四至10位分別是英國倫敦、美國紐約、南非開普敦、墨西哥首都墨西哥城、泰國曼谷、南韓首爾、日本東京。

Time Out 全球最佳城市2026

其餘排名：

11. 瑞士蘇黎世

12. 巴西里約熱內盧

13. 丹麥哥本哈根

14. 巴西聖保羅

15. 中國香港

16. 波蘭第二大城克拉科夫（Krakow）

17. 葡萄牙第2大城波圖（Porto）

18. 墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）

19. 西班牙馬德里

20. 西班牙瓦倫西亞

21. 澳洲雪梨

22. 法國巴黎

23. 新加坡

24. 摩洛哥馬拉喀什

25. 越南河內

26. 英國巴斯

27. 西班牙畢爾包

28. 德國柏林

29. 澳洲阿德雷德

30. 中國北京

31. 比利時安特衛普

32. 泰國清邁

33. 意大利那不勒斯

34. 荷蘭阿姆斯特丹

35. 哥倫比亞美德殷（Medellín）

36. 秘魯利馬

37. 加拿大溫哥華

38. 越南胡志明市

39. 日本大阪

40. 希臘雅典

41. 美國芝加哥

42. 埃及開羅

43. 阿根廷布宜諾斯艾利斯

44. 奧地利維也納

45. 愛爾蘭都柏林

46. 美國三藩市

47. 尼日利亞拉哥斯（Lagos）

48. 紐西蘭奧克蘭

49. 葡萄牙里斯本

50. 哥倫比亞波哥大