伊朗局勢｜伊朗霸道控霍峽發戰爭財　日出口210萬桶

即時國際
更新時間：08:50 2026-03-12 HKT
發佈時間：08:50 2026-03-12 HKT

伊朗政府恐嚇試圖穿越霍爾木茲海峽(霍峽)的船隻，但同時允許運載其原油的船隻通過。過去6天伊朗經霍爾木茲海峽的石油出口量日均達210萬桶，甚至超過戰前。

根據油輪追蹤公司Kpler的數據，當沙特阿拉伯等波斯灣產油國紛紛減產並尋找繞過霍爾木茲海峽的新航線時，伊朗石油貿易卻照常進行，這無疑為德黑蘭提供了一條經濟生命線。《華爾街日報》引述Kpler數據顯示，自2月28日戰爭爆發以來，已有7艘油輪在伊朗海岸裝載石油。

過去6天伊朗經霍爾木茲海峽的石油出口量日均達210萬桶。（美聯社）

該公司並稱，過去6天，油輪平均每天裝載210萬桶伊朗石油，高於伊朗2月每天200萬桶的出口量。伊朗的出口量每周都有波動，但最近的增長顯示，有別於他產油國，伊朗的石油運輸暢通無阻；也顯示中國對德黑蘭原油的需求仍然旺盛。

另外，中東現有兩條專門建造的油管繞過了霍爾木茲海峽，一條在沙特，另一條在阿聯酋，是目前能將大量石油運出波斯灣的僅有途徑，尤其是沙特正努力通過其通往紅海延布港的管道輸送原油。這些管道無法完全取代油輪，但也是防止石油危機加劇的唯一手段。

