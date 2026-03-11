伊朗局勢︱伊朗新領袖傳擁30億美元海外資產　倫敦豪宅俯瞰以色列使館

伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）上台不久，即有外媒調查報道指，他疑透過代理人於歐洲及中東持有大批未登記在本人名下的隱密資產，總值可能高達30億美元（約234億港元），當中包括位於英國倫敦精華地段的頂級豪宅。

海外資產網絡曝光

《耶路撒冷郵報》引述中東新聞媒體《The Media Line》的調查，穆傑塔巴在歷經伊朗內部權力角逐後接任最高領袖，與此同時，其疑似龐大的海外資產版圖亦開始曝光。報道指出，相關資產並非直接掛在他名下，而是透過代理人及離岸公司層層持有。

相關新聞：伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新

在曝光的資產中，最受矚目的是位於倫敦市中心的一棟豪華樓中樓。報道稱，該物業位置特殊，據指可直接俯瞰以色列駐英國大使館。

伊朗新任最高領袖穆傑塔巴被指，其隱密資產總值可能高達30億美元。（美聯社）

代理人疑替革命衛隊操盤

報道指，這個海外資產網的實際操盤者，是與伊朗革命衛隊關係密切的商人安薩里（Ali Ansari）。調查顯示，他疑利用位於尼維斯島（Nevis）與英國皇家屬地曼島（Isle of Man）的離岸空殼公司，在海外進行多項收購，並以隱蔽方式替伊朗政權運作資金。



相關新聞：伊朗局勢｜油價飆升防燃料短缺 泰越兩國政府急推在家工作節能措施

除倫敦市中心、價值超過1.5億英鎊（約15億港元）的多處房產外，報道稱這個資產網亦遍布歐洲各地。清單包括德國法蘭克福兩家希爾頓酒店、西班牙度假村、奧地利滑雪勝地，以及瑞士銀行賬戶，估計總值約4億歐元（約33.6億港元）。

伊朗新任最高領袖穆傑塔巴被指，其隱密資產總值可能高達30億美元。（美聯社）

熟悉伊朗政權財務運作的知情人士表示，在伊朗經濟困局持續之際，這些被指與政權相關的海外資產，實際上可能透過「宗教捐獻」等名義進行利益輸送。分析認為，這筆巨額而隱秘的財富，未來或將成為穆吉塔巴鞏固權力、擴張區域政治與安全影響力的重要後盾。