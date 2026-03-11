Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜油價飆升防燃料短缺　泰越兩國政府急推在家工作節能措施

即時國際
更新時間：09:15 2026-03-11 HKT
發佈時間：09:15 2026-03-11 HKT

由於中東戰爭擾亂石油供應，導致燃料價格劇烈波動，泰國和越南周二鼓勵公務員等員工在家工作，並採取其他節能措施。

泰國政府昨日表示，為防範燃料供應受到影響，總理阿努廷已下令政府機構與國營企業官員採取節能措施，其中包括在家工作與暫停海外出差。能源部也鼓勵民眾關閉不必要的電器設備並減少使用電梯。阿努廷指示，政府機構與國營企業官員須立即實施在家工作，但提供公共服務的單位不在此限。此外，各部門也須暫停原定的海外考察與相關行程。

關不必要電器 少用電梯

泰國能源部同時提出多項節能措施，如建議政府與私人辦公室將冷氣溫度設定在攝氏26至27度，員工可穿短袖襯衫、不打領帶上班，關閉不必要的電器設備，並減少使用電梯與影印機，並鼓勵改以線上會議進行工作。

能源部說，若中東局勢進一步惡化，政府將從晚上10時起調暗廣告板的照明，關閉主要公路沿線以外的所有加油站，以減少燃料消耗。能源部長阿塔蓬強調，相關措施主要是預防性安排，目前泰國並未面臨燃料危機。

電單車騎士在越南河內的加油站排隊加油。（美聯社）
電單車騎士在越南河內的加油站排隊加油。（美聯社）

鄰國越南政府周一取消了多種進口石油產品的關稅，以防止燃油短缺並穩定國內市場。政府在其網站上表示，也鼓勵企業「在可行的情況下」允許員工在家工作，以緩解燃油需求。當局建議民眾限制使用私家車，轉而選擇大眾運輸工具、騎單或共乘出行。

周二，成千上萬的電單車騎士在越南各地的加油站排隊加油。自一周多前中東戰爭爆發以來，越南無鉛汽油的價格已飆升超過20%。

