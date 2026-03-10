Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本岡山萬人「裸男祭」爆人踩人　釀1死2重傷

即時國際
日本岡山市東區的西大寺觀音院上月舉辦一年一度的知名「裸祭」，吸引逾萬名僅穿兜襠布的壯漢參與。然而，這場祈求福氣的傳統祭典卻演變成致命意外，在激烈爭奪「寶木」的環節中發生嚴重推擠，導致3名男子陷入昏迷，其中一人最終證實不治。

國家文化財祭典萬人爭搶寶木

根據西大寺及當地觀光聯盟官網介紹，這項名為「西大寺會陽」的祭典擁有超過500年歷史，已被列為日本國家重要無形民俗文化財。祭典的高潮在2月21日晚間登場，大批穿著傳統兜襠布的男子在有限空間內，激烈爭奪由廟方拋出、被認為能招來福氣的「寶木」。據主辦單位估計，當晚約有1萬人參與這場盛事。

《讀賣新聞》報道，岡山東警察署9日證實，其中一名送院搶救的傷者高谷純已經身亡。死者為48歲的當地居民，死因是腦部缺氧。警方初步調查，他是在爭搶「寶木」時發生意外倒地，隨後在互相推擠的人群中受到嚴重壓迫，導致呼吸困難而窒息。

日本岡山市西大寺觀音院的知名「裸祭」。（西大寺觀音院網站）
除高谷純外，還有另外兩名年齡分別為42歲及58歲的男子在事件中受重傷昏迷。警方指出，該名42歲男子已在事發後第4天恢復意識，但58歲傷者目前仍處於昏迷狀態。

《山陽新聞》引述主辦活動的西大寺會陽奉贊會會長大森實表示：「寶貴的性命被奪走，令人極為痛心，我對此致上深切哀悼。」他承諾將與相關團體協商，從根本上重新檢討並修改這項傳統活動的進行方式，以確保參加者的安全。

