特朗普家族 | 涉發戰爭財 特朗普2子投資無人機公司 陷利益衝突爭議

美國總統特朗普長子唐納德（Donald Trump Jr）及次子埃里克（Eric Trump），正支持一項生產自主無人機的商業投資計畫，其中也包括國防系統。在特朗普指揮針對伊朗的軍事行動之際，此舉引發利益衝突爭議。

根據上市公司Aureus Greenway Holdings周一（9日）發布的新聞稿，唐納德和埃里克是自主無人機公司Powerus與Aureus Greenway Holdings合併案中的重要投資者。

唐納德（左）與埃里克（右）捲入利益衝突爭議。路透社

唐納德（左一）與埃里克（左二）及伊萬卡（右二）和巴倫（右一），觀看父親特朗普發表國情咨文。路透社

有公民組織指，特朗普讓美國捲入中東戰爭，可能正在為他自己的家族賺錢。美聯社

特朗普2子投資無人機公司，擬生產自主無人機。維基網站

生產自主無人機

根據新聞稿，合併後的新公司將命名為Powerus，生產用於「高風險環境中軍事與商業用途」的自主無人機，並稱中東戰爭證明了這個計畫的可行性。

Aureus Greenway Holdings臨時行政總裁薩克（Matthew Saker）表示：「鑑於中東及其他地區的事態發展，對Powerus這類自主技術的需求與應用已成為頭條新聞。這項業務合併不僅對Aureus Greenway Holdings的股東而言是極具吸引力的機會，在當前地緣政治不確定的背景下更具意義。」

非政府組織「華府公民道德責任組織」（CREW）副主席利博維茨（Jordan Libowitz）表示，在「充滿令人咋舌利益衝突的政府中」，Powerus這項投資顯得格外引人側目。

公民組織質疑特朗普家族藉機賺錢

利博維茨表示：「在這個時間點出現這件事令人擔憂，因為據報道，由於部分由（特朗普）引發的戰爭，對無人機的需求正在大幅增加，而這場戰爭持續多久，很大程度取決於這位總統的決定。這讓人擔心，總統讓美國捲入的這場戰爭，可能正在為他自己的家族賺錢。」

唐納德之前也投資過另一家無人機新創公司Unusual Machines。在Aureus Greenway Holdings的新聞稿中，該公司也被列為支持Powerus計畫的企業之一。

CREW發布多份報告指控特朗普政府存在利益衝突，例如特朗普家族的加密貨幣業務與白宮推動數碼貨幣政策之間的互動關係。