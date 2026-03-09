Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

18禁︱澳洲今禁未成年者上「鹹網」 業界須負責「驗明正身」

即時國際
更新時間：18:05 2026-03-09 HKT
發佈時間：18:05 2026-03-09 HKT

澳洲繼推出未成年社交媒體禁令後，9日起，亦禁止18歲以下人士，在網上接觸色情內容，包括遊戲、AI聊天、搜索引擎等均在受限之列。

違者可罰2.6億元

綜合外電報道，根據澳洲網路安全監管的新保護兒童法令，業界需在9日起，禁止未滿18歲人士瀏覽色情網站。

澳洲有部份色情網站在9日前，已限制非會員瀏覽、停止新會員註冊，新例實施後更要強制使用年齡驗證技術，確保只有成年人才可造訪網站。

相關新聞：全球首例｜澳洲實施青少年社交媒體禁令 阿爾巴尼斯：擺脫無止盡滑手機生活

新限制中不適合孩童內容，包括色情、暴力、自殺與飲食失調等資訊，規管範圍除了色情網站外，尋引擎、手機應用程式商店，以及包含聊天機器人在內的生成式人工智慧系統等，俱受限制。

違反規定的業者，每次違規最高可被處以4950萬澳幣（約2.6億港元）罰款。

澳洲去年12月已禁止16歲以下孩童，使用社群媒體平台。

