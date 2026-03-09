Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東京巨蛋附近酒店火警 300房客緊急疏散

即時國際
更新時間：11:17 2026-03-09 HKT
發佈時間：11:17 2026-03-09 HKT

世界棒球經典賽在東京開打，大批球迷湧入當地之際，周一（9日）當地時間清晨約6時許，位於東京巨蛋（Tokyo Dome）附近、走路僅需10分鐘的一間酒店突然發生火警，警報大作，氣氛一度緊張，約300名房客緊急疏散到一樓大廳。

據悉，火警警報響起後，整棟大樓內約300名房客隨即依指示，緊急從客房撤離至1樓大廳及戶外空地等待進一步通知。

發生火警的酒店位於東京巨蛋10分鐘步行距離。Google地圖
許多台灣球迷到東京觀看世界棒球經典賽。路透社
東京巨蛋場內台灣球迷興高采烈。法新社
日皇夫婦也有到場支持世界棒球經典賽。法新社
由於地理位置鄰近比賽場地，現場疏散的人群中，包括許多身穿啦啦隊服飾、準備或剛看完球賽的台灣球迷。

台球迷穿睡衣逃命

起火點疑似在9樓，根據目擊的台灣房客表示，火警在自己入住的那層樓發生，聽到有騷動的聲音後立刻開門，就看見一間房間開始冒煙，就拉行李逃命，當時所有人就穿著睡衣趕緊離開。另一名房客心有餘悸的說，以為是假的，沒想到探頭都出來的時候就跑出來。

所幸火警未釀成傷亡，酒店業者於7時許指出，除了8、9、10 層樓的住客仍需留在原地，其餘樓層的房客已獲準返回房間休息，至於詳細的起火原因有待調查。

