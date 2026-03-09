Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢 | 美下令沙特使館人員撤離 伊朗無人機襲巴林釀32傷

即時國際
更新時間：13:39 2026-03-09 HKT
發佈時間：13:39 2026-03-09 HKT

隨著伊朗為報復美國和以色列的攻擊而對沙特阿拉伯發動攻擊，美國國務院下令駐沙特大使館人員離開。與此同時，巴林錫特拉島遭到伊朗無人機襲擊，造成32人受傷。

美國國務院在旅遊警示中表示，已「因安全風險，強制非緊急的美國政府員工及其家屬離開沙特阿拉伯」。

相關新聞：
伊朗局勢｜沙特中部居民區遭飛彈襲擊 兩印度及孟加拉籍人士遇難

沙特首都利雅得上周四遭襲擊後，冒出濃煙。路透社
沙特首都利雅得上周四遭襲擊後，冒出濃煙。路透社
這張由Vantor公司提供的衛星圖像顯示，3月2日巴林首都麥納麥一棟高層公寓大樓遭無人機襲擊後的損毀情況。法新社
這張由Vantor公司提供的衛星圖像顯示，3月2日巴林首都麥納麥一棟高層公寓大樓遭無人機襲擊後的損毀情況。法新社

針對沙特首個強制撤離令

這是自美國和以色列於2月28日對伊朗發動軍事打擊以來的首個此類強制撤離指令，表明華府官員正為中東地區暴力衝突可能升級做好準備。

強制撤離是美國國務院危機應變措施中最嚴厲的措施之一，其效力僅次於全面暫停運作，與允許員工自願離職的授權撤離不同。強制撤離是強制性的，可由使團團長或國務卿發起。這一區別意義重大：它強制非必要人員及其家屬離開駐地，並表明華盛頓認為當前威脅情況嚴峻。

無人機曾襲沙特美使館

此前，伊朗對美國駐利雅得大使館及其周邊地區發動一系列攻擊。上周二，沙特國防部指，2架無人機襲擊美國大使館，造成火警和輕微的財產損失。到周日清晨，沙特軍方擊落另一架瞄準利雅得外交區的無人機，美國大使館和其他外國使團都位於該區域。

襲擊發生後，美國大使館警告民眾避開大使館，並向身處利雅得、吉達和達蘭（美國在沙特設有外交機構的3個城市）的美國公民發布就地避難通知。吉達和達蘭領事館的美國政府員工也被告知要做好撤離準備。

伊朗無人機襲巴林毀房屋

與此同時，伊朗無人機周1攻擊巴林錫特拉島，傳出兩聲巨響爆炸，造成32人受傷。錫特拉多棟房屋因無人機攻擊而受損。

巴林衛生部指出，所有傷者均為巴林公民，其中4人傷勢嚴重，包括孩童。傷者中有一名2個月大的嬰兒和一名17歲少女，她的頭部與眼睛受重傷。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-08 12:59 HKT
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
即時中國
20小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
5小時前
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
突發
4小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
22小時前
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
生活百科
2026-03-08 10:30 HKT
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
投資理財
8小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
2026-03-08 06:00 HKT
油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡政府派油券紓困
03:05
油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡政府派油券紓困
社會
3小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
2026-03-08 13:00 HKT