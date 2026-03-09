伊朗局勢｜紐約期油一度升穿110美元 飆逾20% 特朗普稱油價急升是「小代價」

受美國、以色列與伊朗衝突持續升級影響，國際油價周一早盤急升，紐約原油期貨一度飆逾20%，創2022年7月以來新高，投資者擔憂霍爾木茲海峽運輸受阻，以及供應緊張情況延長。

紐約原油（WTI）期貨合約周一早盤最高升至每桶111.24美元，一度較上周五上漲22.4%。本港時間6時20分，WTI報105.73美元，單日升幅仍達16.3%，而上周累計升幅已達36%。

投資者擔憂霍爾木茲海峽運輸受阻，以及供應緊張情況延長。美聯社

美國總統特朗普則在社交平台Truth Social發文表示，油價飆升是全球安全所需付出的「小代價」，短期油價會在伊朗核威脅解除後迅速回落。他寫道：「短期油價會在伊朗核威脅被消除後迅速回落，這對美國和世界的安全與和平來說，是非常小的代價。只有傻瓜才會認為不同！」原油價格的漲幅已達自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來最高水平。

同日，伊朗宣布由哈梅內伊之子莫杰塔巴接任最高領袖，顯示強硬派在德黑蘭仍牢牢掌權，距離美以聯合對伊朗發動空襲已有一周。以色列軍方稱，周日凌晨對黎巴嫩首都貝魯特的伊朗指揮官發動攻擊，擴大軍事行動範圍至貝魯特核心地區。過去數日衝突已造成近400人死亡。