伊朗局勢｜專家會議選出哈梅內伊之子穆傑塔巴接任最高領袖
更新時間：05:27 2026-03-09 HKT
發佈時間：05:27 2026-03-09 HKT
伊朗官方媒體周日（9日）報道，負責選出最高領袖的專家會議已決定，由已故最高領哈梅內伊之子穆傑塔巴・哈梅內伊接任，成為伊朗新任最高領袖。
報道指，穆傑塔巴是一名中級神職人員，與伊朗伊斯蘭革命衛隊關係密切。外界長期視他為可能接替其父親的熱門人選之一。哈梅內伊早前在美國與以色列對伊朗發動空襲後身亡，其後伊朗當局啟動遴選新任最高領袖的程序。
雖然伊朗的統治理念一向反對世襲式權力交接，但穆傑塔巴在革命衛隊以及其父親仍具影響力的權力網絡中擁有強大支持。
特朗普在接受ABC News訪問時表示：「他必須獲得我們的批准，否則不會長久。我們要確保未來不必每十年就回頭處理同樣問題。」他補充說，若有人能成為「好的領導人」，即使與舊政權有關聯，他也願意批准。
