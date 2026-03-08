Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬航MH370失蹤12周年　馬來西亞：新一輪搜索未有發現

即時國際
更新時間：17:20 2026-03-08 HKT
發佈時間：17:20 2026-03-08 HKT

今日是馬航MH370客機失蹤12周年。馬來西亞交通部3月8日發報聲明，去年12月由馬來西亞政府與水下探測公司「海洋無限」公司合作開展的MH370海底搜尋行動，目前尚未發現確認飛機殘骸位置的線索。此次搜尋在南印度洋約1.5萬平方公里區域進行，分兩個階段開展，共完成28天作業，勘測海底約7571平方公里。

相關新聞：馬航MH370︱重啟搜索工作尋事件真相 團隊船隻已抵印度洋指定區域

馬來西亞交通部表示，搜尋期間部分行動因天氣和海況受到影響。當前階段搜尋已於2026年1月23日結束，但未有任何發現。馬來西亞政府表示，將繼續向失聯乘客家屬通報相關進展。

乘客家屬發表公開信，要求馬來西亞當局繼續搜索，不設時限和範圍，並引入中國等國際力量，以及持續向家屬匯報進展。

事發在2014年3月，涉事波音777客機從吉隆坡前往北京，但起飛後39分鐘同控制塔失去聯絡，機上乘客大部分是中國人。搜索行動由最初在馬來西亞和越南之間的南海，擴展至安達曼海及南印度洋，但至今一無所穫。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
9小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
12小時前
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
00:53
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
2026-03-07 17:00 HKT
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
01:06
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
影視圈
7小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
11小時前
啟思幼稚園幼兒園創辦人 陸趙鈞鴻逝世 享年98歲 (資料圖片)
陸趙鈞鴻逝世 香港幼教先驅 創辦啟思幼稚園
教育新聞
5小時前
男子被揭發攜帶超額現金離境。海關發布
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
即時中國
5小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
5小時前