馬航MH370失蹤12周年　馬來西亞：新一輪搜索未有發現

今日是馬航MH370客機失蹤12周年。馬來西亞交通部3月8日發報聲明，去年12月由馬來西亞政府與水下探測公司「海洋無限」公司合作開展的MH370海底搜尋行動，目前尚未發現確認飛機殘骸位置的線索。此次搜尋在南印度洋約1.5萬平方公里區域進行，分兩個階段開展，共完成28天作業，勘測海底約7571平方公里。

馬來西亞交通部表示，搜尋期間部分行動因天氣和海況受到影響。當前階段搜尋已於2026年1月23日結束，但未有任何發現。馬來西亞政府表示，將繼續向失聯乘客家屬通報相關進展。

乘客家屬發表公開信，要求馬來西亞當局繼續搜索，不設時限和範圍，並引入中國等國際力量，以及持續向家屬匯報進展。

事發在2014年3月，涉事波音777客機從吉隆坡前往北京，但起飛後39分鐘同控制塔失去聯絡，機上乘客大部分是中國人。搜索行動由最初在馬來西亞和越南之間的南海，擴展至安達曼海及南印度洋，但至今一無所穫。