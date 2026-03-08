Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜以色列首轟油庫 德黑蘭下「石油雨」全城瀰漫燒焦味

以色列國防軍（IDF）在伊朗當地時間7日晚證實打擊伊朗多處燃料庫，是開戰以來首度以伊朗油庫為攻擊目標。網傳影片顯示，油庫現場火光熊熊，冒出大量濃煙。油庫火災疑似還引起瓦斯管道爆炸，一處街道「連環爆」冒出火光，民眾驚恐走避。德黑蘭上空籠罩大片黑雲，據報空氣中瀰漫着濃烈的燒焦與油味。

美國有線電視新聞網（CNN）記者表示，沙赫蘭（Shahran）油庫多個儲罐燃燒數小時，滾滾濃煙從油庫飄向德黑蘭市中心，引發了罕見的「黑雨」現象。記者形容「落下的雨水看起來像混着石油」，地面與牆面都被染成黑色。

伊朗紅新月會（IRCS）呼籲民眾盡量待在室內，稱石油設施爆炸後，雨水可能變得「有毒」，恐灼傷皮膚或導致肺部損傷，影響人體健康。

伊朗法斯通訊社（Fars）引述軍方消息人士指出，德黑蘭西部3座油庫遭以軍戰機襲擊，分別位於德黑蘭的庫哈克（Kuhak）、沙赫蘭（Shahran）地區，以及德黑蘭以西的卡拉吉市（Karaj）。伊朗石油部也發布聲明證實，德黑蘭省、艾布士省（Alborz）多處油庫遭鎖定。

以軍發言人德弗林（Effie Defrin）表示，軍方近期「已推展到下一階段行動」，擴大打擊伊朗政權的主要生產設施。綜合外媒報道，以軍指控伊朗軍方頻繁利用這些燃料庫設施支援其軍事運作。這一波「重大空襲」即進一步削弱伊朗的軍事能力。 

伊朗當局強調不會燃料短缺

伊朗石油部表示，消防人員正努力撲滅火勢，強調政府已採取預防措施，因此不會出現燃料短缺問題。

以軍這波空襲，是2月28日美、以對伊朗開戰以來，以軍首次打擊伊朗能源設施，在此之前，美、以的空襲行動主要聚焦破壞伊朗領導層及安全部門，同時試圖削弱伊朗生產及發射導彈的能力，以及阻擋德黑蘭製造核武。

以軍發言人德弗林（Effie Defrin）7日晚間在聲明中表示，軍方近期「已推展到下一階段行動」，擴大打擊伊朗政權的主要生產設施，包括3日打擊德黑蘭南部的巴欽（Parchin）軍事設施，目標鎖定生產彈道導彈彈頭的炸藥工廠、生產導彈發動機原料的工廠等。

以方消息人士也向CNN透露，以軍打擊伊朗油庫，是戰爭下一階段的一部分。

