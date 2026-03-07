Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

奪命滑水梯｜哥倫比亞女過彎飛出 直墮地面傷重不治｜有片

即時國際
更新時間：21:00 2026-03-07 HKT
發佈時間：21:00 2026-03-07 HKT

哥倫比亞發生一宗致命的遊樂設施意外。一名28歲女子日前與友人在一處水上樂園遊玩，在體驗滑水梯期間，於一處彎道懷疑因離心力過大，整個人連同泳圈被拋出滑梯外，直墜數米下的地面。女子事後被送往醫院急救，惟最終因傷勢過重，宣告不治。據悉，涉事滑水梯的安全性過往已曾遭受質疑，惟園方當時曾反諷投訴者，未料最終釀成悲劇。

友人拍下意外瞬間

綜合當地傳媒報道，該宗致命事故發生於本月5日晚上。28歲的死者尤里斯（Yuris Cristel Camila García），事發時正與數名友人在北桑坦德省奇納科塔市（Chinácota）一處樂園度假。

事發時，尤里斯正獨自坐在一隻大型泳圈上，體驗園內其中一條滑水梯。其同行友人則在下方拍攝影片，記錄歡樂時刻。從影片片段可見，滑水梯起初的氛圍輕鬆，充滿歡聲笑語。惟當尤里斯滑至一個急促的彎位時，整個人突然被高速甩飛，越過滑道的防護欄，從高處直墮地面。原本的嬉笑聲，瞬間被眾人的驚呼聲所取代。

家屬誓言追究責任

意外發生後，身受重傷的尤里斯被緊急送往鄰近庫庫塔市（Cúcuta）的醫療中心進行搶救，但院方最終證實她因傷勢過重，返魂乏術。

事件引起當地社會廣泛關注。有傳媒翻查資料發現，涉事滑水梯的彎道設計，過去已曾有網民在社交媒體上投訴，指其設計過於危險，遊客有被拋出滑梯之虞。然而，樂園的官方帳號當時竟以輕蔑的語氣回應，反諷投訴者是在未有親身體驗下妄加評論，並留言稱：「我們邀請你親身體驗這條刺激的滑梯，在有足夠認知後才發表你的意見。」

言猶在耳，如今樂園內果真發生了致命意外。園方在事後發表聲明，對事件深感遺憾。死者尤里斯的家屬則已明確表示，無法接受親人死於一場本可避免的意外，並誓言必定會追究樂園方面的法律責任。
 

