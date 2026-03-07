Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱外媒：俄羅斯提供關鍵情報　助伊朗精準轟炸美軍基地及使館

即時國際
更新時間：10:10 2026-03-07 HKT
發佈時間：10:10 2026-03-07 HKT

《華盛頓郵報》獨家報道，俄羅斯正向伊朗提供重要軍事情報，協助其鎖定部署在中東地區的美軍戰機及艦艇等目標。有知情的美國官員指，這是俄羅斯直接或間接參與這場中東衝突的首個跡象，並顯示戰事已牽涉到美國的主要核武競爭對手。

相關新聞：伊朗局勢｜恐爆世界大戰？軍事專家：一徵兆與一戰相似

美以向伊朗發動軍事行動。法新社
駐沙特使館中情局站點全毀

自美國於2月28日對伊朗發動代號為「史詩怒火」（Epic Fury）的軍事行動後，伊朗已向美軍基地及使館等目標發射數千架無人機及多枚導彈。分析指出，情報共享完全符合伊朗攻擊美軍指揮設施與雷達的作戰模式，而駐科威特美軍基地早前遇襲導致6名美兵陣亡便是實證之一。

報道引述美國國務院內部評估文件顯示，美國駐沙特阿拉伯首都利雅德大使館內的中情局（CIA）站點，近日遭遇無人機精準打擊。大使館的部分建築不但頂部坍塌，更被評估為「無法修復」，需緊急封閉，其餘部分預計至少在未來1個月內都無法正常使用。

相關新聞：伊朗局勢︱衛星影像揭美軍防禦系統及雷達遭炸毀　4天約失156億軍事資產

美國與以色列聯手發動「史詩怒火」行動。(美聯社)
俄羅斯先進衛星影像成關鍵

專家指，俄羅斯的先進太空能力與衛星影像，為缺乏軍用衛星的伊朗提供極具價值的目標定位援助。卡內基國際和平基金會專家馬西科特（Dara Massicot）表示，伊朗對美軍預警雷達的打擊極為精準，但俄方因專注於烏克蘭戰場，目前非常清楚不應直接以軍事介入中東戰局。

研究俄伊合作的專家格拉耶夫斯基（Nicole Grajewski）認為，伊朗在選擇打擊目標及突破美軍防空系統上，展現出高度的作戰「複雜性」。

另一方面，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）強調，中俄並非這場戰爭的關鍵因素，而中國駐美大使館亦發表聲明指北京未協助伊朗防務，只呼籲衝突立即停止。

