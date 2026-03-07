伊朗局勢｜卡塔爾警告波斯灣產油國恐全面停產　傳中國向伊朗施壓促解封霍爾木茲海峽

美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊昨日進入第7天。伊朗總統佩澤希齊揚表示，一些國家已經開始進行調解，以結束戰爭。但美國總統特朗普同日在社交媒體宣稱，「與伊朗不會達成任何協議，除非其無條件投降」。



卡塔爾能源部長預測，戰火若持續，波斯灣所有能源出口國數日內將被逼停產，國際原油價格恐飆至每桶150美元。據報中國正與伊朗協商，希望能讓裝油氣船隻通過被伊朗封鎖的霍爾木茲海峽。

伊朗總統佩澤希齊揚昨日說，一些國家已經開始進行調解，以結束戰爭，但他沒有指明是哪些國家。自上周六美國和以色列發動聯合空襲以來，卡塔爾、土耳其、埃及、阿曼都曾表示願意進行調解。佩澤希齊揚在X網站發帖稱：「一些國家已經開始進行調解。我們必須明確一點：我們致力於該地區的持久和平，但我們捍衛國家尊嚴和主權也毫不猶豫。調解應該針對那些低估伊朗人民並挑起這場衝突的人。」特朗普則在社交媒體宣稱，「與伊朗不會達成任何協議，除非其無條件投降」。他還稱美國「及其許多盟友」要「讓伊朗再次偉大！」

相關新聞：伊朗局勢｜美軍疑誤炸伊朗小學釀165死 母親舉書包課本哭訴照令人鼻酸

美以向伊朗發動軍事行動。法新社

中國協商霍爾木茲海峽通航

卡塔爾能源部長卡比接受英國《金融時報》訪問時表示，卡塔爾最大的液化天然氣（LNG）廠日前遭伊朗無人機襲擊，即使戰爭立即結束，卡塔爾也需耗時「數周至數月」才能恢復正常的供應周期。作為全球第二大液化天然氣生產國的卡塔爾，在本周拉斯拉凡的工廠遇襲後，被逼宣布進入不可抗力狀態。卡比說：「戰火若持續，我們預期，所有還沒宣布進入不可抗力的波斯灣出口國，未來幾天內都會跟進。」卡比還說：「倘若他們不宣布，將會在某個時間點付出法律代價，這是他們的選擇。」卡比說：「這將拖累全球經濟，倘若戰爭持續數周，全球經濟成長將受到衝擊，能源價格將會攀漲。」

沙特阿拉伯與阿聯酋雖然都有繞過霍爾木茲海峽的油管，得以輸送部分石油產量到海峽外裝載，但大量的石油生產仍受影響。卡比預測，倘若油輪或其他商船無法通過霍爾木茲海峽，油價恐在2至3周內飆漲至每桶150美元。

相關新聞：伊朗局勢｜據報有中國貨輪成功通過霍爾木茲海峽 伊軍：僅針對美以歐船隻

伊朗披露圖片顯示以軍總參謀部總部大樓遭襲並燃起大火。

伊朗已封鎖這個石油咽喉要道，全球五分一的石油及液化天然氣供應被切斷。3名外交消息人士告訴路透社，中國正與伊朗協商，希望能讓原油和卡塔爾的液化天然氣船隻安全通過霍爾木茲海峽。據稱，與伊朗關係友好且嚴重依賴中東供應的中國，對於德黑蘭癱瘓海峽航運的舉動感到不滿，並正在向德黑蘭施壓，要求允許船隻安全通行。中國約有45%的石油來自該海峽。船舶追蹤數據顯示，一艘名為「鐵娘子號」（Iron Maiden）的船隻在把訊號更改為「中國船東」（China-owner）後，日前於夜間通過了該海峽。

為穩定油價，美國財政部破例宣布給印度油商30天臨時豁免，讓印度可以購買俄羅斯石油。

卡塔爾最大的液化天然氣廠日前遭伊朗無人機襲擊，即便戰爭立即結束，卡塔爾也需耗時「數周至數月」才能恢復正常的供應週期。