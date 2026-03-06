伊朗局勢｜打仗燒銀紙！美戰爭部拒透露「史詩怒火」花費 智庫估4天燒掉290億

美國戰爭部拒絕透露「史詩怒火行動」的具體費用，但華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）估計，該行動首4天的單日成本約為8.91億美元（約69.7億港元），4天就總計燒了37億美元（約290億港元）。



CSIS表示，如此驚人的數字，主要源自初期攻擊的強度，美國向伊朗發射了約2000枚精確導引武器。分析指出，「部分費用已列入預算，但大部分（35億美元，約273.7億港元）尚未列入。」



發射的2000枚精確導引武器中，包括數量不明的「戰斧」巡航導彈，每枚導彈的成本超過200萬美元（約1564億港元）。損失可能還包括在科威特遭友軍誤擊而損失的三架F-15戰機，每架戰機價值約3100萬美元（2.42億港元）。

除此之外，還有快速增兵本身的成本。短短幾周內，美國總統特朗普就向該地區，部署約5萬名士兵、200架戰機和十幾艘海軍艦艇，其中包括2艘航空母艦。

CSIS寫道：「美軍轉向使用成本更低的彈藥，以及伊朗無人機和導彈發射次數的大幅下降，將降低成本。然而，未來的成本主要取決於軍事行動的強度，以及伊朗反擊的有效性。」

戰爭部次長對成本「無法回答」

美國戰爭部負責政策事務的次長科爾比，5日在眾議院軍事委員會作證，被問及此次美以伊的戰爭成本時，他表示「無法回答」。

隨著與伊朗的戰爭持續，一些專家對導彈庫存引發的「消耗戰」表示擔憂。民主黨人堅稱，實際花費可能高達每天10億美元。但這是一個前所未有的數字，批評人士私下認為數據不切實際。