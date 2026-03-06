Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜打仗燒銀紙！美戰爭部拒透露「史詩怒火」花費 智庫估4天燒掉290億

即時國際
更新時間：21:36 2026-03-06 HKT
發佈時間：21:36 2026-03-06 HKT

美國戰爭部拒絕透露「史詩怒火行動」的具體費用，但華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）估計，該行動首4天的單日成本約為8.91億美元（約69.7億港元），4天就總計燒了37億美元（約290億港元）。

CSIS表示，如此驚人的數字，主要源自初期攻擊的強度，美國向伊朗發射了約2000枚精確導引武器。分析指出，「部分費用已列入預算，但大部分（35億美元，約273.7億港元）尚未列入。」

相關新聞：伊朗局勢｜武器大晒冷？伊發射超重型導彈襲以色列 美證實首出動新型自殺式無人機

發射的2000枚精確導引武器中，包括數量不明的「戰斧」巡航導彈，每枚導彈的成本超過200萬美元（約1564億港元）。損失可能還包括在科威特遭友軍誤擊而損失的三架F-15戰機，每架戰機價值約3100萬美元（2.42億港元）。

除此之外，還有快速增兵本身的成本。短短幾周內，美國總統特朗普就向該地區，部署約5萬名士兵、200架戰機和十幾艘海軍艦艇，其中包括2艘航空母艦。

相關新聞：伊朗局勢︱衛星影像揭美軍防禦系統及雷達遭炸毀　4天約失156億軍事資產

CSIS寫道：「美軍轉向使用成本更低的彈藥，以及伊朗無人機和導彈發射次數的大幅下降，將降低成本。然而，未來的成本主要取決於軍事行動的強度，以及伊朗反擊的有效性。」

戰爭部次長對成本「無法回答」

美國戰爭部負責政策事務的次長科爾比，5日在眾議院軍事委員會作證，被問及此次美以伊的戰爭成本時，他表示「無法回答」。

隨著與伊朗的戰爭持續，一些專家對導彈庫存引發的「消耗戰」表示擔憂。民主黨人堅稱，實際花費可能高達每天10億美元。但這是一個前所未有的數字，批評人士私下認為數據不切實際。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
影視圈
7小時前
宏福苑大火｜據悉加固工程期間有單位遇竊 警拘3工人起回贓物
01:42
宏福苑大火｜加固工程期間有單位遇竊 警拘3工人起回9萬元贓物
突發
1小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」
01:01
宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」
社會
7小時前
上環劫案｜兩男懷千萬港元被搶 警情報主導迅速拘三匪
01:44
上環劫案｜兩男懷千萬港元被搶 警情報主導迅速拘三匪
突發
4小時前
港人移英︱內政部公佈永居英語要求B2詳情 新規2027年3月26日生效惟未提BNO
01:15
港人移英︱內政部公佈永居英語要求B2詳情 新規2027年3月26日生效惟未提BNO
即時國際
5小時前
長輩溺愛縱容偏食 3餐常食炸雞杯麵辣條 12歲男童腹痛揭大腸癌晚期
長輩溺愛惹禍！3餐常食炸雞杯麵辣條 12歲男童腹痛揭大腸癌晚期
保健養生
10小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
2026-03-05 16:51 HKT
《流行都市》名廚黃亞保離港移居英國 轉戰網絡維持人氣不忘香港市場 闖歐洲做助理總廚
《流行都市》名廚黃亞保離港移居英國 轉戰網絡維持人氣不忘香港市場 闖歐洲做助理總廚
影視圈
5小時前