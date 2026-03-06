Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美軍年初生擒馬杜羅後　委內瑞拉證實與美恢復外交關係

即時國際
更新時間：09:23 2026-03-06 HKT
發佈時間：09:23 2026-03-06 HKT

央視新聞報道，委內瑞拉外交部（5日）發表官方公告，證實委內瑞拉在與美國展開外交對話後，兩國政府已決定正式恢復中斷多年的外交及領事關係。

雙方先後證實恢復官方聯繫

在委方發布公告的同日稍早時間，美國國務院亦率先作出宣布，證實美國與委內瑞拉政府達成共識，同意恢復雙方的外交與領事關係，標誌着兩國的官方往來重新步入正軌。

委內瑞拉證實與美恢復外交關係。 (法新社)
委內瑞拉證實與美恢復外交關係。 (法新社)

5年前因內政爭議全面斷交

回顧兩國交惡歷史，委內瑞拉曾強烈指控美國持續干涉其國家內政。2019年1月，委內瑞拉正式宣布與美國斷絕外交關係；同年3月，美國駐委內瑞拉大使館的所有外交人員全數撤離，雙方陷入長達5年的外交冰封期。

兩國關係的轉折發生在今年初。1月3日，美軍突然對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，行動中強行控制委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子，並將兩人直接帶往美國。經歷這場政治突變後，美國外交使團於1月31日飛抵委內瑞拉首都加拉加斯，雙方重新啟動外交接觸，最終促成此次全面復交。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
22小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
22小時前
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
17小時前
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
影視圈
12小時前
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
19小時前
伊朗局勢｜武器大晒冷？伊發射超重型導彈襲以色列 美證實首出動新型自殺式無人機
即時國際
4小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
22小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:17
伊朗局勢｜特朗普：要親自參與揀選伊朗新領袖 美航母「林肯號」據報遭伊無人機擊中 ｜持續更新
即時國際
3小時前
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
影視圈
14小時前