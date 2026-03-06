美軍年初生擒馬杜羅後　委內瑞拉證實與美恢復外交關係

央視新聞報道，委內瑞拉外交部（5日）發表官方公告，證實委內瑞拉在與美國展開外交對話後，兩國政府已決定正式恢復中斷多年的外交及領事關係。

雙方先後證實恢復官方聯繫

在委方發布公告的同日稍早時間，美國國務院亦率先作出宣布，證實美國與委內瑞拉政府達成共識，同意恢復雙方的外交與領事關係，標誌着兩國的官方往來重新步入正軌。

委內瑞拉證實與美恢復外交關係。 (法新社)

5年前因內政爭議全面斷交

回顧兩國交惡歷史，委內瑞拉曾強烈指控美國持續干涉其國家內政。2019年1月，委內瑞拉正式宣布與美國斷絕外交關係；同年3月，美國駐委內瑞拉大使館的所有外交人員全數撤離，雙方陷入長達5年的外交冰封期。

兩國關係的轉折發生在今年初。1月3日，美軍突然對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，行動中強行控制委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子，並將兩人直接帶往美國。經歷這場政治突變後，美國外交使團於1月31日飛抵委內瑞拉首都加拉加斯，雙方重新啟動外交接觸，最終促成此次全面復交。