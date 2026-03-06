Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普內閣首現地震 國土安全部長諾姆被解職 參議員馬林接替

即時國際
更新時間：03:27 2026-03-06 HKT
發佈時間：03:27 2026-03-06 HKT

美國內閣總統特朗普出現第二次任期內的首次人事地震。他周四（5日）宣布，解除飽受爭議的國土安全部長諾姆（Kristi Noem），並隨即提名奧克拉荷馬州共和黨參議員馬林（Markwayne Mullin）接任，任命於3月31日生效。諾姆將被調任至新設立的「美洲盾牌特使」（Special Envoy for The Shield of the Americas）一職。

國會聽證會成導火線 特朗普否認授權宣傳片

美聯社報道，諾姆的離任早有迹象。本周她在國會聽證會上遭到民主、共和兩黨議員的嚴厲質詢，尤其是關於一項耗資2.2億美元、由她親自出鏡呼籲非法移民自願離境的廣告活動。諾姆辯稱特朗普事前知情，惟特朗普周四接受路透社訪問時公開唱反調，指自己並未簽署同意該項廣告計劃。

ICE執法槍殺平民  引發全國抗議

此外，諾姆在任內推行強硬移民政策，期間發生ICE（移民局）執法人員在明尼阿波利斯槍殺兩名示威者的慘劇，引發全國抗議及訴訟。她在處理災害應變、聯邦緊急事務管理署（FEMA）資金分配速度，以及數十億美元部門開支的透明度問題上，亦引起共和黨黨內不滿。

轉任新設特使 諾姆強顏歡笑讀稿

特朗普在社交媒體 Truth Social 發文，一方面大讚馬林是「備受尊敬」的參議員，另一方面則安撫諾姆，稱其在邊境問題上取得了「顯赫成就」，並將出任專門負責西半球安全倡議的「美洲盾牌特使」。

戲劇性的是，在特朗普宣布消息後不久，諾姆仍按原定計劃出席國土安全部活動。她站在台上對被撤換一事隻字不提，僅照本宣科閱讀預備好的講稿，重申特朗普在上月國情咨文中的訊息，場面略顯尷尬。

馬林將任代理部長 參議院需確認任命

根據聯邦法律關於行政部門職位空缺的規定，馬林在提名正式懸而未決期間，獲准先以代理部長身份履行職務。作為前綜合格鬥（MMA）選手及共和黨內的強硬派，馬林預料將延續特朗普的邊境執法路線。特朗普預計於周六在佛羅里達州多拉爾（Doral）宣布更多關於「西半球安全倡議」的細節。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
15小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
16小時前
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
影視圈
8小時前
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
11小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
13小時前
六合彩｜連續3期無人中 頭獎獎金2800萬 即睇50期最旺號碼！
六合彩｜頭獎$2800萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
15小時前
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
影視圈
10小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
16小時前
TVB離巢花旦被質疑「想紅想到癲」 疑唔着褲偷入泳池拍片 曾傳介入視帝婚姻欲輕生
TVB離巢花旦被質疑「想紅想到癲」 疑唔着褲偷入泳池拍片 曾傳介入視帝婚姻欲輕生
影視圈
18小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
2026-03-04 16:30 HKT