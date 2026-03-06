特朗普內閣首現地震 國土安全部長諾姆被解職 參議員馬林接替

美國內閣總統特朗普出現第二次任期內的首次人事地震。他周四（5日）宣布，解除飽受爭議的國土安全部長諾姆（Kristi Noem），並隨即提名奧克拉荷馬州共和黨參議員馬林（Markwayne Mullin）接任，任命於3月31日生效。諾姆將被調任至新設立的「美洲盾牌特使」（Special Envoy for The Shield of the Americas）一職。

國會聽證會成導火線 特朗普否認授權宣傳片

美聯社報道，諾姆的離任早有迹象。本周她在國會聽證會上遭到民主、共和兩黨議員的嚴厲質詢，尤其是關於一項耗資2.2億美元、由她親自出鏡呼籲非法移民自願離境的廣告活動。諾姆辯稱特朗普事前知情，惟特朗普周四接受路透社訪問時公開唱反調，指自己並未簽署同意該項廣告計劃。

ICE執法槍殺平民 引發全國抗議

此外，諾姆在任內推行強硬移民政策，期間發生ICE（移民局）執法人員在明尼阿波利斯槍殺兩名示威者的慘劇，引發全國抗議及訴訟。她在處理災害應變、聯邦緊急事務管理署（FEMA）資金分配速度，以及數十億美元部門開支的透明度問題上，亦引起共和黨黨內不滿。

轉任新設特使 諾姆強顏歡笑讀稿

特朗普在社交媒體 Truth Social 發文，一方面大讚馬林是「備受尊敬」的參議員，另一方面則安撫諾姆，稱其在邊境問題上取得了「顯赫成就」，並將出任專門負責西半球安全倡議的「美洲盾牌特使」。

戲劇性的是，在特朗普宣布消息後不久，諾姆仍按原定計劃出席國土安全部活動。她站在台上對被撤換一事隻字不提，僅照本宣科閱讀預備好的講稿，重申特朗普在上月國情咨文中的訊息，場面略顯尷尬。

馬林將任代理部長 參議院需確認任命

根據聯邦法律關於行政部門職位空缺的規定，馬林在提名正式懸而未決期間，獲准先以代理部長身份履行職務。作為前綜合格鬥（MMA）選手及共和黨內的強硬派，馬林預料將延續特朗普的邊境執法路線。特朗普預計於周六在佛羅里達州多拉爾（Doral）宣布更多關於「西半球安全倡議」的細節。