伊朗局勢｜蘇-24直搗美軍中東最大基地 臨轟炸前2分鐘被卡塔爾擊落

卡塔爾周二擊落2架來自伊朗的俄制蘇-24戰機，據美媒引述消息人士報道，這些伊朗戰機差2分鐘就要抵達美軍烏代德空軍基地進行轟炸任務，但最終被卡塔爾F-15攔截，經交火擊落。

烏代德空軍基地（al-Udeid Air Base）是美軍位於中東的最大基地。除上述基地，伊朗也試圖轟炸拉斯拉凡（Ras Laffan）的天然氣處理設施，是卡塔爾的經濟基礎。

1名消息人士稱，伊朗的攻擊機距離目標僅剩「2分鐘」時，根據目視和照片判斷機上載有「炸彈和導引武器」。卡塔爾立即發布無線電警告，但未獲回應，伊朗攻擊機飛行高度轉為80呎（約24.3米），以避開雷達偵測。

消息來源稱，由於時間有限，加上既有證據判斷蘇-24為敵機，卡塔爾遂立刻派出戰機，其中一架F-15與蘇-24交火，將其擊落。蘇-24最後墜落在卡塔爾領海。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）周三確認有交火及擊落伊朗轟炸機，但未提及伊朗轟炸目標。