Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜蘇-24直搗美軍中東最大基地 臨轟炸前2分鐘被卡塔爾擊落

即時國際
更新時間：22:08 2026-03-05 HKT
發佈時間：22:08 2026-03-05 HKT

卡塔爾周二擊落2架來自伊朗的俄制蘇-24戰機，據美媒引述消息人士報道，這些伊朗戰機差2分鐘就要抵達美軍烏代德空軍基地進行轟炸任務，但最終被卡塔爾F-15攔截，經交火擊落。

烏代德空軍基地（al-Udeid Air Base）是美軍位於中東的最大基地。除上述基地，伊朗也試圖轟炸拉斯拉凡（Ras Laffan）的天然氣處理設施，是卡塔爾的經濟基礎。

1名消息人士稱，伊朗的攻擊機距離目標僅剩「2分鐘」時，根據目視和照片判斷機上載有「炸彈和導引武器」。卡塔爾立即發布無線電警告，但未獲回應，伊朗攻擊機飛行高度轉為80呎（約24.3米），以避開雷達偵測。

消息來源稱，由於時間有限，加上既有證據判斷蘇-24為敵機，卡塔爾遂立刻派出戰機，其中一架F-15與蘇-24交火，將其擊落。蘇-24最後墜落在卡塔爾領海。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）周三確認有交火及擊落伊朗轟炸機，但未提及伊朗轟炸目標。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
11小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
11小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
01:49
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
影視圈
7小時前
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
6小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
8小時前
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
17小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
12小時前
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
影視圈
3小時前
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
9小時前