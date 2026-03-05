夾縫中逃生｜出𨋢瞬間機廂往上暴升 印度男奇蹟滑出避「鍘頭」︱有片

印度古加拉特邦一處公寓發生驚險升降機事故，一名男子正要出𨋢之際，升降機廂突然急速往上衝，男子差點在升降機和樓層之間的縫隙中夾死，所幸在千鈞一髮之間「成功出𨋢」。

事件周二發生在古加拉特邦瓦爾薩德（Valsad） Sardar Heights社區。監控錄像顯示，該名住在9樓的男子進入升降機後，按了前往1樓的按鈕，接着把頭靠在升降機門上等待出𨋢。

升降機抵達1樓後開門，男子正準備要離開，一隻腳伸出去，升降機突然瞬間往上升。男子驚險從越來越窄的縫隙滑出，差一點就被夾住頭、手其至有可能喪命。

男子頭部撞到升降機，受了輕傷，接受治療後已無大礙。後來技術人員抵達現場檢查，發現可能是升降機驅動系統故障。該升降機已經暫停使用，未來幾天將對所有升降機進行全面檢查與維修。

