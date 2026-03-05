Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夾縫中逃生｜出𨋢瞬間機廂往上暴升 印度男奇蹟滑出避「鍘頭」︱有片

即時國際
更新時間：20:00 2026-03-05 HKT
發佈時間：20:00 2026-03-05 HKT

印度古加拉特邦一處公寓發生驚險升降機事故，一名男子正要出𨋢之際，升降機廂突然急速往上衝，男子差點在升降機和樓層之間的縫隙中夾死，所幸在千鈞一髮之間「成功出𨋢」。

事件周二發生在古加拉特邦瓦爾薩德（Valsad） Sardar Heights社區。監控錄像顯示，該名住在9樓的男子進入升降機後，按了前往1樓的按鈕，接着把頭靠在升降機門上等待出𨋢。

相關新聞：有片｜印度住宅電梯險變烤箱 送貨氫氣球突爆炸燒傷女學生

升降機抵達1樓後開門，男子正準備要離開，一隻腳伸出去，升降機突然瞬間往上升。男子驚險從越來越窄的縫隙滑出，差一點就被夾住頭、手其至有可能喪命。

男子頭部撞到升降機，受了輕傷，接受治療後已無大礙。後來技術人員抵達現場檢查，發現可能是升降機驅動系統故障。該升降機已經暫停使用，未來幾天將對所有升降機進行全面檢查與維修。

相關新聞：恐怖意外│印度地盤電梯14樓直墮地面慘釀9死傷 警方：到處是血

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
14小時前
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
8小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
01:49
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
影視圈
4小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
影視圈
8小時前
BNO VS 特區護照｜周顯
BNO VS 特區護照｜周顯
投資理財
9小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
9小時前
陳家珮逆線行車｜警方徵詢法律意見後 以傳票控告陳家珮不小心駕駛
00:34
陳家珮逆線行車｜警方徵詢法律意見後 以傳票控告陳家珮不小心駕駛
突發
3小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
2026-03-04 16:14 HKT