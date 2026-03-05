Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

iPhone現新黑客軟件影響多個iOS版本　誤按毒LINK即「洗劫」手機敏感資料

即時國際
更新時間：16:00 2026-03-05 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-05 HKT

Google威脅情報團隊（GTIG）近日發現一款名為「科羅納」（Coruna）的新黑客軟件，能秘密入侵並遠端控制iPhone。這款軟件被指可輕易竊取用戶的照片、備忘錄及敏感財務資料，受影響範圍涵蓋2019年至2023年底發布的多個iOS版本。

點擊連結即遭「洗劫」手機資料

安全公司iVerify調查發現，「科羅納」內含超過20個針對蘋果系統設計的安全漏洞。黑客通常透過惡意連結誘騙用戶點擊，一旦觸發Safari瀏覽器的漏洞，軟件便會像隱形病毒般植入裝置。這套工具不僅能監控即時通訊文字，更能繞過蘋果內建的防護網，直接存取用戶私密相簿與銀行帳戶資訊。

安全專家推測，「科羅納」極可能源自美國政府的內部監控工具，隨後不幸外流至黑市或地下市場。據報，俄羅斯間諜組織曾於2025年7月利用此工具攻擊烏克蘭網站；中國黑客則透過偽裝的加密貨幣平台鎖定一般用戶。

系統更新是唯一防線

Google安全專家強調，蘋果已在最新版的iOS系統中修補相關漏洞，建議用戶立即檢查並確保裝置已更新至最新版本。對於無法更新的用戶，專家建議可啟用iPhone內的「鎖定模式」（Lockdown Mode），以阻擋黑客的攻擊。
 

