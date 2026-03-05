Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱衛星影像揭美軍防禦系統及雷達遭炸毀　4天約失156億軍事資產

更新時間：11:00 2026-03-05 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-05 HKT

美國與伊朗的衝突持續，衛星影像公司Planet Labs最新公布的畫面顯示，美軍駐中東多處關鍵軍事設施在伊朗的報復攻擊中遭受重創。據估計，美軍在開戰短短4天內，損失的軍事資產已接近20億美元（約156億港元）。

其中，位於卡塔爾、價值高達11億美元的「鋪路爪」長程預警雷達出現明顯受損，或嚴重削弱美軍在該區的導彈防禦預警能力。

美以向伊朗發動軍事行動。法新社
預警雷達「鋪路爪」明顯受損

衛星影像顯示，位於卡塔爾豪爾（Al-Khor）附近的AN/FPS-132「鋪路爪」早期預警雷達站，出現明顯彈痕、碎片及消防作業痕跡。該系統偵測距離達5000公里，是美軍監控區域導彈威脅的核心設備。

土耳其媒體分析，此系統造價約11億美元，其受損將大幅縮短美軍對彈道導彈襲擊的反應時間，對駐中東美軍的安全構成直接威脅。

衛星影像顯示，位於卡塔爾附近的「鋪路爪」早期預警雷達站明顯受損。(X@OSINTdefender)
薩德系統組件疑遭精準摧毀

除預警雷達外，部署於阿拉伯聯合大公國（UAE）的AN/TPY-2 雷達系統亦疑似被擊中，該系統是「薩德」（THAAD）防禦體系的「眼睛」，單價約5億美元。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣稱，已成功摧毀第二套美國薩德系統的核心部件。

衛星畫面佐證部分設施受損，若防空雷達持續遭癱瘓，伊朗導彈後續將獲得更大的打擊空間。

美以向伊朗發動軍事行動。法新社
巴林第五艦隊通訊設備同受損

科威特亦傳出防空誤擊事件，3架美軍F-15E「攻擊鷹」戰機遭友軍擊落，損失金額約2.8億美元，所幸6名機組人員全數生還。此外，巴林第五艦隊總部附近的AN/GSC-52B高容量軍事衛星通訊終端亦傳出遭破壞，損失約2000萬美元。

