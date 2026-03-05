Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱中東多個機場停擺　有富豪斥182萬包機

即時國際
更新時間：09:00 2026-03-05 HKT
發佈時間：09:00 2026-03-05 HKT

數以萬計的航空旅客因美以兩國與伊朗之間的衝突而受困中東，不過部分財力雄厚者選擇支付高達20萬歐羅（約182萬港元）包機費，經由未受伊朗無人機與飛彈攻擊影響的機場飛往歐洲，以求順利離境。

有富豪斥資182萬包機。(美聯社)
阿聯酋開空中走廊疏導旅客

自從美國、以色列上周六向伊朗發動這輪大規模軍事行動後，局勢動盪導致阿聯酋杜拜、阿布扎比，以及卡塔爾首都多哈等主要機場相繼關閉，包機需求隨之暴增。據悉在杜拜有不少旅客的撤離路線是先走陸路，包括花4小時車程前往阿曼首都馬斯開特、或耗費10小時至沙特首都利雅德，再搭乘為數不多的商業班機，或選擇包機離境。

阿聯酋沙迦市工業區一處倉庫升起滾滾黑煙。 (美聯社)
自衝突爆發以來，這些航班的費用也全面飆升。部分尋求撤離的旅客甚至要支付高達20萬歐羅包機費用。法國私人飛機經紀公司JET-VIP行政總裁庫拉表示：「需求龐大到我們根本調不到足夠的飛機。」

他說，以往從利雅德飛往葡萄牙波圖的16座私人飛機包機費用約10萬歐羅，如今費用已翻倍。包機價格根據出發地、機型、航線限制而異，Vimana Private Jets行政總裁那蘭亦指出，目前波斯灣地區飛往歐洲的包機價格介乎15萬至20萬歐羅。

此外，阿聯酋周二表示，已與鄰近國家合作開通一條安全的空中走廊，便利其他國家安排國民撤離，每小時最多可容許48班航班運作，首階段已有超過60班機、共接載超過1.7萬名旅客離開當地，稍後會再增加班機。

美以向伊朗發動軍事行動。法新社
美國早前已發出警示，呼籲中東14個國家的美國公民立即撤離。美國國務院表示，過去數日已有超過9000名國民安全離開中東，現亦正協助安排包機，接載在阿聯酋、沙特阿拉伯和約旦的國民離開。

