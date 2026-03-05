伊朗局勢︱伊朗導彈狂襲波斯灣四國　阿聯酋考慮採軍事行動自保

伊朗繼續用導彈和無人機攻擊駐有美軍基地的海灣國家，被捲入的國家紛紛進入緊急防禦狀態，並考慮反擊，如阿聯酋正考慮採取軍事行動，阻止伊朗的導彈與無人機攻勢。

相關報道：伊朗局勢｜哈梅內伊國葬宣布延期 美防長：戰事或長達8周甚至更久｜持續更新

美以向伊朗發動軍事行動。法新社

阿聯酋怒斥襲擊民居越過紅線

卡塔爾國防部昨日稱，伊朗向卡塔爾發射了兩枚彈道導彈，其中一枚導彈擊中美軍駐卡塔爾的烏代德空軍基地，沒有造成傷亡。美國駐沙特大使館內的中央情報局（CIA）駐點，周一遭到一架疑似伊朗無人機襲擊。沙特國防部此前證實，美國大使館遭到了兩架無人機的襲擊，現場引發小規模火災並造成部分財產損失。

美以兩國打擊伊朗引爆德黑蘭襲擊中東多國，阿聯酋國是遇襲最嚴重的國家。美國網媒Axios兩名消息人士透露，阿聯酋正考慮採取軍事行動，阻止伊朗持續的導彈與無人機攻勢。報道指出，阿聯酋打擊伊朗將是前所未有之舉，反映海灣國家對伊朗襲擊平民基礎設施及油氣設施極度憤怒。

相關新聞：伊朗局勢｜美擊沉伊朗軍艦影片曝光 二戰後首出動魚雷攻沉敵艦釀至少80死

阿聯酋沙迦市工業區一處倉庫升起滾滾黑煙。 (美聯社)

美以向伊朗發動軍事行動。法新社

美以兩國在2月28日對伊朗開戰首日，伊朗便對阿聯酋、科威特、卡塔爾、巴林發動攻擊。阿聯酋國防部周二稱，伊朗已向阿聯酋發射186枚彈道導彈與812架無人機，多數遭攔截，但仍有部分在境內命中，造成3名外籍人士死亡、約70人受傷。

阿聯酋發聲明強調，保留回應升級，採取一切必要措施捍衛領土與居民安全的權利。卡塔爾外交部發言人周二也說：「所有紅線都已被越過。基礎設施遭到襲擊，居民區遇襲......至於可能的報復措施，所有選項都由我們的領導層決定。但我們必須明確表示，此類襲擊絕不會不了了之，也絕不能不了了之。」另據報道，一位以色列高級官員稱，沙特預計不久後對伊朗發動攻擊。

美以向伊朗發動軍事行動。法新社

伊朗塔斯尼姆通訊社4日援引伊朗烈士和退伍軍人事務基金會的話報道說，美國和以色列對伊朗的「侵略和軍事攻擊」已造成1045名伊朗人喪生。以色列稱，一架以空軍F-35I戰鬥機在伊朗首都德黑蘭上空，擊落了一架伊朗空軍戰機。