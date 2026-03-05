Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜美軍連環「斬首」馬杜羅哈梅內伊 難在北韓複製？專家列三大原因

即時國際
更新時間：08:21 2026-03-05 HKT
發佈時間：08:21 2026-03-05 HKT

美國近月外交與軍事手段極其強硬，先後逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，並聯手以色列空襲德黑蘭「斬首」伊朗最高領袖哈梅內伊。正當外界揣測，美國北韓最高領導人金正恩會否有被「鎖定」危機之際，多名美國及日本智庫專家直言，北韓與伊朗情況截然不同，基於核武威懾及地緣政治複雜性，美國對朝採取軍事行動的風險極高，難以複製「斬首」模式。

核武威懾成「護身符」 風險遠低伊朗

據《韓聯社》報道，華府智庫美國韓國經濟研究所（KEI）學術部主任艾倫（Ellen Kim）於當地時間3日出席研討會時指出，雖然美軍近期戰果明顯，外界或以為金正恩正處於恐慌，但現實並非如此。她強調，北韓實質擁有核武能力，這是與伊朗最根本的分別。

艾倫解釋，若美國對北韓動武，觸發核戰的風險將遠高於伊朗。此外，北韓背後擁有中、俄兩大國在軍事與外交上的強大支撐，令華府難以輕舉妄動。

韓日處射程範圍 斬首行動代價沉重

地理位置亦是美軍的一大制約。艾倫提醒，南韓與日本均在北韓核武及常規軍事的直接威脅範圍內。她引述歷史指，1994年克林頓政府曾考慮攻擊北韓核設施，但因當時南韓總統金泳三強烈反對及美軍評估可能導致逾億人死亡而作罷。她認為，現時特朗普若考慮「斬首」金正恩，困難度只會比當年更高。

日本智庫太平洋安全研究所（IIPS）資深研究員辰巳由紀（Yuki Tatsumi）亦持有相似觀點。她表示，日本政府及民眾極不願看到北韓政權出現災難性更替，因為一旦半島陷入混亂，在韓的大量日本公民、學生及僑民將面臨極大安全風險，這是日本政府必須極力避免的情境。

分析認為，儘管特朗普政府展現了強大的軍事實力與意志，但在處理北韓問題上，必須考慮盟友南韓與日本的安危。在缺乏區域盟友支持，且面對核武反擊威脅下，美國短期內對朝採取類似「斬首」行動的可能性極低。

