日本再爆推撞華人事件 中國觀眾東京馬拉松遭當街推倒  華使館提嚴正交涉

日本近期接連發生針對華人及遊客的滋擾與暴力事件，引起中方高度關注之際，日本再傳出有華裔人士在公眾場所被推撞事件。日前的東京馬拉松賽事中，有中國觀眾遭右翼分子當街推倒，使館已就此向日方提出嚴正交涉。

右翼分子鬧事 推倒持國旗中國觀眾

事件發生於3月1日東京馬拉松賽期間。根據網上流傳片段顯示，一名手持中國國旗在街邊觀賽的中國男子，突然遭到數名日本右翼分子上前滋擾及推搡。現場雖有警察嘗試介入阻止，但該名中國公民最終仍被推倒在地。

涉嫌鬧事的日本右翼成員。

警員急忙扶起被撞跌的中國觀眾。

事件在社交平台X引發熱議。

有網民痛斥相關行為：「當一個國家的信心崩潰時，就會在馬拉松比賽中毆打他國觀眾，並將此稱為愛國主義。」中國駐日大使館對此表示，已第一時間向日本警方提出嚴正交涉，要求日方切實保護中國公民合法權益，並提醒中國公民近期應考慮避免前往日本。

澀谷台童遭撞跌 揭發「撞人族」惡行

除了政治滋擾，日本街頭亦出現針對弱勢社群的「撞人族」。早前一對台灣母女在東京澀谷著名十字路口拍照時，年幼的女兒遭一名長髮婦人惡意衝撞並撞飛。日本當地人隨後證實，這類「撞人族」在日本大城市的人流密集區確實存在。

使館微信公眾號今日發文指出，「撞人族」外表與普通行人無異，常出沒於東京池袋、澀谷，以及大阪心齋橋、道頓堀等區域。他們專挑外國遊客、女性、兒童及老人下手，在擦肩而過時蓄意以肘擊或身體猛撞，隨後迅速消失在人群中。

遇襲或涉刑責 使館籲存證報警

使館提醒在日同胞，在繁忙時段及擁擠區域（如車站通道、人行橫道）應提高警惕，切勿邊走邊看手機。如不幸遇襲，應採取以下行動：

保留證據： 確認監控（CCTV）位置、拍攝現場照片、尋求路人協助。

報警處理： 前往警察署提交「被害屆」（受害申報書）。根據日本法律，構成「暴行罪」最高可處2年徒刑，若造成傷殘的「傷害罪」最高可處15年徒刑。

傷情鑒定： 如受傷應即時就醫並索取診斷書，作為民事索賠證據。

使館特別提到，外國遊客在日本若無國民健康保險，醫療費用極其高昂，部分醫院收費甚至達一般價格的2至3倍，強烈建議旅客出發前購買相關保險。