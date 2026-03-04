澀谷撞台女童︱中國駐日本大使館提醒公民防範「撞人族」 建議保留證據索賠

台灣一對母女早前到日本旅遊，年幼女兒在澀谷著名十字馬路拍照時，遭一名身穿藍色外套的長髮婦人惡意衝撞。中國駐日本大使館微信公眾號今日（4日）發文，提醒在日中國公民小心提防日本「撞人族」。

帖文寫道，近期，日本「撞人族」事件多發，成為社會輿論焦點。所謂「撞人族」著裝外表與普通行人無異，常在東京池袋、澀谷，大阪心齋橋、道頓堀等人流密集區域，針對外國遊客或女性、兒童、老人等弱勢群體，在擦肩而過時蓄意肘擊、惡意衝撞，致他人受傷，後迅速混入人群逃走。

一名身穿藍色外套、戴口罩的長髮女子惡意衝撞女童。Threads

女子突出手把女童推開。peipeilin527 IG

女子推女童連環圖。peipeilin527 IG

帖文提出，在日同胞應增強安全意識，避免前往人員復雜和治安混亂區域。經過擁堵繁忙人流密集區域時應提高警惕，盡量與他人保持安全距離，看護好隨行老人或小孩。尤其注意早晚通勤高峰時段，在車站通道及出入口、電扶梯、樓梯、人行橫道等擁堵區域，不要邊走邊看手機，留意身邊情況。

如遭遇「撞人族」，建議留存證據（保留現場圖片、確認監控位置、尋求路人幫助等），盡快前往附近警察署報警，提交受害申報書（日語「被害屆」）。根據日本法律規定，對他人身體進行攻擊，但未造成傷害的，構成暴行罪，可處2年以下有期徒刑或30萬日元以下罰款；造成傷害的，構成傷害罪，可處15年以下有期徒刑或50萬日元以下罰款。



如遭惡意衝撞，可撥打日本急救電話119，或自行前往醫院進行傷情鑒定，獲取診斷書、醫療費收據等材料。相關材料可作為民事索賠證據。建議短期來日人員行前積極考慮購買保險。無日本國民健康保險者，如遇突發狀況在日接受治療，可能面臨高昂醫療費用。針對沒有加入日本醫保的外國患者，部分醫院按日本國民自費價格的2至3倍收取醫療費。