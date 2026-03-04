伊朗局勢｜美軍轟炸伊朗耗盡庫存　白宮加碼$3900億兼急召軍火巨頭催武器生產

隨著美軍對伊朗發動大規模空襲及中東多項軍事行動，五角大樓的武器庫存正面臨嚴重短缺。據路透社引述知情人士透露，特朗普政府計劃於星期五（6日）在白宮緊急召見美國最大國防承包商高層，施壓要求加速武器生產。為應對這場「彈藥荒」，戰爭部正擬定一項高達500億美元（約3900億港元）的追加預算申請，以確保美軍具備持續作戰的能力。

美以向伊朗發動軍事行動。(路透社)

美國與以色列聯手發動「史詩怒火」行動。(美聯社)

白宮急召武器供應商高層

知情人士指出，包括洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）及雷神（Raytheon）母公司RTX等主要供應商高層，均已受邀出席這場閉門會議。自俄烏戰爭與加沙衝突爆發以來，美國已消耗數10億美元的武器庫存。然而，近日針對伊朗的打擊行動中，美軍動用的遠程導彈數量甚至超越先前提供給烏克蘭的規模，凸顯華府補強彈藥庫的急迫性。

戰爭部正擬定高達500億美元的追加預算申請。(美國海軍供圖，美聯社發布)

戰爭部擬申請500億美元補充彈藥

儘管庫存告急，特朗普昨日仍在社交媒體上宣稱美國彈藥「供應幾乎毫無限制」，甚至豪言「戰爭可以永遠打下去」。但實際上，戰爭部副部長費恩柏格（Steve Feinberg）正主導草擬約500億美元的追加預算申請，最快將與會議同日公布。這筆新資金將專門用於替換在近期中東衝突中，大量消耗的巡弋導彈與精確制導武器。

為提升產能，五角大廈已與雷神達成新協議，目標最終實現每年生產1000枚造價高昂的「戰斧」巡弋導彈。此外，特朗普政府正強硬施壓軍火商將資金投入生產，而非分紅給股東。根據1月簽署的行政命令，五角大廈即將公布一份「績效不佳」的承包商清單，被點名的公司若無法在15天內提交改善計劃，或會被終止合約。