伊朗局勢 · 拆局｜伊朗「非對稱持久戰」熬耗美軍　擴大戰場推高油價逼特朗普撤兵

面對美國與以色列壓倒性的軍事火力，遭受重創的伊朗正啟動一項名為「非對稱持久戰」的生存戰略。有專家分析指，德黑蘭的目標是藉由擴大衝突範圍、破壞波斯灣能源設施及封鎖霍爾木茲海峽，大幅推高全球能源價格及通脹。伊朗企圖以增加美軍傷亡與政治成本，耗盡敵方昂貴的防空攔截彈，最終迫使美國總統特朗普面臨國內反戰壓力而宣布撤兵。

擴大戰場牽動全球經濟

《紐約時報》引述外交官及分析家指出，伊朗深知自身軍力處於劣勢，因此首要任務是「生存」。德黑蘭正致力將戰火從本土蔓延至更廣泛區域，目標是破壞鄰國的油氣基礎設施並癱瘓空中及海上交通。華盛頓約翰霍普金斯大學學者納斯爾（Vali Nasr）表示，伊朗的策略是透過使戰爭複雜化及威脅世界經濟，消耗美以聯軍的意志與耐力。

激起美國內反戰情緒逼退讓

這場持久戰的核心邏輯在於「散佈痛苦」。布魯塞爾智庫伊朗事務主任瓦埃茲（Ali Vaez）分析，伊朗寧可付出慘痛代價，也要透過廉價無人機和導彈，耗盡美以及波斯灣國家昂貴的防空攔截彈。德黑蘭研判，面對即將到來的美國中期選舉以及「MAGA」陣營對戰爭的質疑，特朗普將無法承受持續攀升的美軍傷亡人數及國內通脹壓力，最終或會選擇妥協。

目前這項戰略已初見成效，沙特阿拉伯與卡塔爾的能源設施相繼遇襲，霍爾木茲海峽航運幾乎停擺，導致國際油價狂飆。

同時，美軍及歐洲多國駐中東基地遭攻擊，已造成6名美軍喪生及3架軍機墜毀。軍事分析師加迪（Franz-Stefan Gady）形容這場是「與時間賽跑的較量」，美以正試圖在攔截彈耗盡前摧毀伊朗的發射能力，而伊朗最高國家安全委員會就強調，已為逐步升級的持久戰做好準備。