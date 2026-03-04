Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜美媒揭一通電話引爆中東戰爭 特朗普收內塔尼亞胡「致命情報」後下令空襲

更新時間：08:40 2026-03-04 HKT
發佈時間：08:40 2026-03-04 HKT

一場改寫中東命運的戰爭，原來始於一通關鍵的秘密電話。據外媒《Axios》獨家報道，美國總統特朗普於2月23日（上周一）在白宮戰情室，與以色列總理內塔尼亞胡進行了電話密談。內塔尼亞胡在電話中透露一份「極具誘惑力」的驚人情報：伊朗最高領袖哈梅內伊及其核心顧問團隊，將於周六（28日）在德黑蘭同一地點集會。

情報顯示「一網打盡」時機 內塔尼亞胡力促行動

三位知情人士指出，內塔尼亞胡在通話中明確向特朗普表示，這是擊斃哈梅內伊及其權力核心圈的絕佳機會，只需一次毀滅性的精確空襲，便能將對方「一網打盡」。據報，特朗普在接到這份情報前，雖已傾向對伊朗採取軍事行動，但一直未敲定具體時間表，直至這通電話徹底推動了決策。

據外媒《Axios》報道，美國總統特朗普於2月23日（上周一）在白宮戰情室，與以色列總理內塔尼亞胡進行了電話密談。
據外媒《Axios》報道，美國總統特朗普於2月23日（上周一）在白宮戰情室，與以色列總理內塔尼亞胡進行了電話密談。

特朗普戰情室下令 11小時後導彈落德黑蘭

報道披露，特朗普在獲取情報後，於美東時間周五（27日）下午3時38分下達了最後的軍事行動命令。僅僅11小時後，多枚導彈便精準落在德黑蘭的目標地點，哈梅內伊隨即身亡，代號為「史詩怒火」的戰爭亦正式爆發。

報道指，這通此前從未曝光的通話，解答了國際社會對特朗普政府為何選在此刻發動大規模空襲的疑惑。

 

