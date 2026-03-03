Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗反擊 | 中東局勢惡化 美急籲公民速離14國

即時國際
更新時間：13:10 2026-03-03 HKT
發佈時間：13:10 2026-03-03 HKT

美國及以色列聯手以空襲伊朗，擊殺伊朗最高領袖哈梅內伊，激發伊朗大報復，將戰火擴大至整個中東地區。美國國務院周一（2日）以中東地區存在嚴重安全風險為由，發布緊急公告，呼籲公民立刻離開包括埃及與波斯灣國家在內的14個國家。

指存在嚴重安全風險

美國國務院領事事務助理國務卿南納姆達爾（Mora Namdar）在社交平台X發文表示，由於安全風險嚴峻，國務院敦促美國公民「即刻利用現有商業運輸方式離開下列國家」，並列出14國名單。

美國國務院緊急呼籲公民速離14國。路透社
杜拜機場因伊朗戰火關閉數天。路透社
納入警告的包括巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列與巴勒斯坦自治區、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯、敘利亞、阿聯酋以及也門。

約旦美使館撤離員工

美國國務院發布這項緊急訊息之際，伊朗正對中東多國發動連串攻擊，其中許多目標明確鎖定美國設施，藉此報復美國及以色列的軍事行動。許多當地政府已呼籲美國公民就地避難。

另外，美國駐約旦首都安曼大使館周一表示，因未明威脅，已暫時撤離員工。

大使館說：「出於高度謹慎，美國大使館所有人員因威脅暫時離開大使館園區。」
 

