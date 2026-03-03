伊朗局勢｜僅四分一美國人支持空襲伊朗 特朗普支持度降至不足四成

最新路透社與益普索（Ipsos）聯合民調顯示，美國民眾對美國及以色列對伊朗發動空襲的支持率偏低，僅約四分之一受訪者表示支持，逾四成受訪者反對，反映民間對中東局勢的擔憂與分歧。

逾四成受訪者反對空襲行動

民調結果顯示，大約27%受訪美國成年人表示支持美軍和以色列聯合對伊朗的空襲行動，而43%表示反對，29%則未有明確意見。約有九成受訪者表示至少聽聞過這場從上周六開始的軍事行動。

對於總統特朗普過於傾向使用武力以推動美國利益的問題上，56%受訪者持肯定態度。該趨勢在政黨支持者中尤為明顯：87%民主黨支持者認同這一看法，23%共和黨支持者及60%無黨派人士亦表示特朗普過於願意動用軍事力量。

56%受訪者認為特朗普過於傾向使用武力以推動美國利益的問題上。路透社

逾半共和黨人支持空襲

在共和黨內部，55%表示支持空襲，13%反對，但有42%表示若行動導致美軍在中東傷亡，他們可能不再支持。特朗普總統整體支持率稍降至39%，比本月早些民調下滑一個百分點。

民調在空襲初期進行，尚未反映美軍首批傷亡消息。截至目前，美軍已有四名官兵喪生，伊朗亦對以色列及美軍設施發射導彈和無人機作為報復；三架美軍戰機在任務中被射落，據美方稱是科威特防空系統誤擊所致。

此外，約45%受訪者表示，若美國國內油價或汽油價格因衝突而上升，他們將較不可能支持繼續進行對伊朗的軍事行動。市場上布蘭特原油期貨價格曾一度飆升約10%，接近每桶80美元，有分析預計在衝突持續下價格可能升至100美元水平。

民調於上周末美軍與以色列軍事打擊伊朗期間進行，並於周日結束，共訪問了全美1,282名成年人，誤差幅度約正負三個百分點。