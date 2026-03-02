伊朗局勢．拆局︱華學者：美欲掌全球能源命脈 展武力震懾對手

美以空襲伊朗牽動全球局勢，多位北京和上海學者向《星島》分析，美方此次行動意在掌控全球石油供應格局。學者認為，事件不會影響特朗普本月底訪華的計劃，但中東局勢或成為「習特會」重要內容之一，中美兩國的博弈恐更複雜。

切合「以實力求和平」主張

中國社科院政治學研究所研究員房寧表示，以色列和美國對伊朗的攻擊以顛覆伊朗國家政權為目標，將成為改變國際局勢和中東地區政治格局的重大歷史性事件，需要進一步跟進觀察。但從伊朗最高領導人遭擊殺的情況看來，這至少說明伊朗高層對美以政治軍事動向嚴重缺乏認知和判斷，對其國內形勢和自身力量等也缺乏客觀認識，受害於「信息繭房」。



上海政法學院政治學教授倪樂雄指，以軍事打擊奪取戰略優勢，是特朗普政府的慣用路徑，目的是逼迫目標國達成能源合作，深層考量是掌控全球石油供應。他稱，「石油是現代國家的血液，而中東是血庫。雖然美國不缺石油，但要掌控世界就要控制中東。」

他表示，特朗普或認為，通過對伊朗展示武力，加之此前成功活捉委內瑞拉前總統馬杜羅的行動，可對全球其他地區對手形成「不戰而屈人之兵」的震懾效果，這也契合其「以實力求和平」的主張。其亦借俄羅斯深陷烏克蘭戰事之機，收割中東地緣政治紅利。

至於特朗普本月底的訪華計劃，多位學者相信不會受到伊朗危機影響，但訪華過程中的博弈恐更為複雜，中東議題或成為習特會重要內容。



伊朗局勢升級之際，中國軍方媒體「鈞正平」發表短評稱，當前國際形勢複雜多變，居安思危是深植於中華民族血脈中的生存智慧。警惕之弦一旦鬆懈，就可能給國家和人民帶來難以挽回的損失。惟有保持痛感、未雨綢繆，方能守護來之不易的和平與安定。

駐京記者 楊浚源