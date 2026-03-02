Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜伊朗稱導彈擊美英油輪起火 霍爾木茲海峽逾150艘油輪拋錨

中東局勢持續緊張，伊朗聲稱已以導彈擊中英國及美國油輪，指油船遭襲後「正在燃燒」，作為對最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）身亡的報復行動之一。

三艘美英油輪起火燃燒

伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，周日已在波斯灣及霍爾木茲海峽擊中三艘來自英國及美國的油輪，並發布畫面顯示其中一艘油輪起火燃燒。革命衛隊稱：「在持續打擊敵對海上目標的行動中，三艘屬於美國與英國、違規進入波斯灣及霍爾木茲海峽的油輪已被導彈擊中並起火。」

革命衛隊透過官方媒體發表聲明，指同時打擊美軍在科威特及巴林的軍事設施。聲明稱，科威特薩勒姆空軍基地遭襲後已「完全喪失運作能力」，位於當地的艾哈邁德海軍基地三處海軍基建亦被摧毀；巴林一處美軍海軍指揮及備用中心亦遭擊中。

英國及美國方面暫未證實相關說法。

150艘油輪霍爾木茲海峽拋錨

國際海事組織秘書長阿塞尼奧·多明格斯呼籲航運公司保持「最高程度謹慎」，並在可能情況下避免進入相關海域，強調航行自由是「國際海事法的基本原則」。

伊朗此前已警告船隻不要通過霍爾木茲海峽，該海峽承載全球約兩成石油與天然氣運輸，但當天仍有部分伊朗及中國船隻繼續航行。

受伊朗報復威脅影響，至少150艘油輪在附近海域拋錨停航。

