伊朗局勢｜巴基斯坦卡拉奇美領使館外爆衝突 至少9死25傷 警催淚氣體疏散

美國與以色列對伊朗發動空襲，最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）被擊斃，全球多地出現針對美國的抗議浪潮。巴基斯坦卡拉奇美國領事館外爆發激烈示威衝突，造成至少9人死亡、約25人受傷，其中多人傷勢嚴重。

警方催淚氣體驅散人群

據巴基斯坦官員表示，憤怒示威者在領事館外打碎窗戶，警方則使用警棍及催淚氣體驅散人群。路透社引述當地政府發言人稱，美國領事館保安人員曾向示威者開火。信德省內政部長表示，當局不容任何人破壞法治，將對滋事者採取行動。

據報衝突與伊朗最高領袖哈梅內伊在美以襲擊中身亡的消息有關。巴基斯坦首都伊斯蘭堡警方已封鎖外交使館區（Red Zone）所有通道作為預防措施。美國駐伊斯蘭堡大使館表示，正密切關注卡拉奇及拉合爾的示威情況，以及可能在當地美國設施外出現的更多抗議。

美以對伊朗的軍事行動亦在其他地區引發示威。伊拉克首都巴格達有示威者試圖衝擊設有重兵把守的「綠區」內美國大使館，安全部隊使用警棍、實彈、催淚氣體及水炮驅散人群。南美洲厄瓜多爾首都基多一處伊朗文化中心亦遭襲擊，造成至少一人受傷、設施受損。警方形容事件為「侵略行為」。