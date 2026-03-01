哈梅內伊身亡｜革命衛隊高級指揮官揚言 「將在戰場上展示神秘武器」

美國與以色列向伊朗發動聯合軍事行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）身亡。



央視新聞報道，一名伊朗軍方消息人士稱，伊朗首次使用「法塔赫-2」高超音速巡航導彈襲擊美軍基地。此外，伊朗伊斯蘭革命衛隊今日（1日）亦宣布，從數分鐘前起，對敵方發起第七輪和第八輪「真實承諾4」大規模打擊行動。



2月28日，伊朗革命衛隊高級指揮官賈巴里公開表示，伊朗在反擊行動中所動用的導彈僅僅是「倉庫裡的陳舊庫存」，意在暗示伊朗真正的戰略底牌尚未打出。

伊朗：給侵略者帶來毀滅性的打擊

賈巴里又透露，伊朗即將在戰場上展示並投入一系列「從未面世的神秘武器」。他強調，這些尖端裝備的威力和技術水平將遠超外界想像，旨在給侵略者帶來毀滅性的打擊。



伊朗總統佩澤希齊揚就哈梅內伊遇襲身亡同日較早前發表聲明，對其遇害表示沉痛哀悼，並強調伊朗將追究相關責任。

聲明稱，哈梅內伊在任內帶領伊朗延續前最高領袖霍梅尼所開創的道路，堅持反對壓迫、維護國家獨立與民族尊嚴。聲明將哈梅內伊的遇害形容為對伊斯蘭世界的重大挑戰。

聲明指出，伊朗將把追究此次事件相關實施者和幕後主使者的責任視為自身的「責任和合法權利」，並表示將採取必要措施予以回應。

總統在聲明中呼籲全國保持團結，強調將繼續沿既定方向推進國家事務，維護國家安全與穩定。

路透社較早前引述以色列官員指，已找到哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的遺體，證實他已經死去。伊朗方面曾表示，哈梅內伊「仍在指揮戰事」（commanding the field）。

伊朗最高領袖顧問拉里賈尼隨後表示，伊朗臨時領導委員會將於3月1日成立。伊斯蘭通訊社報道，AYATOLLAH ARAFI被任命為領袖委員會法學委員，暫代最高領袖職責。



伊朗國營電視台今天報道，在最高領袖哈梅內伊於美國、以色列發動的攻擊中喪生後，伊朗總統佩澤希基揚和另外兩名高層官員將在過渡期間領導國家。



法新社報道，伊朗國營電視台引述哈梅內伊顧問穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）的話報道，佩澤希基揚（Masoud Pezeshkian）、司法總監埃傑

（Gholamhossein Mohseni Ejei）和一名來自憲法監護委員會的官員將組成 3 人小組，負責監督哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）去世後的過渡時期。

消息人士指出，哈梅內伊一旦喪命，統治機關會立即尋求任命繼任者，以彰顯穩定和延續性。不過，伊朗最高領袖的繼任程序會如何進行，目前還不是非常明確。

以色列總理內塔尼亞胡在稍早前已公開指，有很多跡象表明，伊朗最高領袖哈梅內伊已經去世。當時伊朗外交部發言人伊斯梅爾·巴蓋伊表示，他「無法確認」在美國和以色列襲擊目標中，伊朗高層領導人是否安然無恙。

美國總統特朗普較早前接受美國媒體訪問時，被問及美國政府是否相信伊朗領導人已被殺。特朗普回答說：「我們認為這是事實。」

他又說：「是的，很多人被殺了。但我們並不了解全部情況，但確實很多人被殺了。這是一次威力巨大的打擊。」

特朗普其後發文再次證實，哈梅內伊已在美國和以色列空襲行動中死亡。

據路透社報道，在伊朗首都德黑蘭，衛星影像顯示，美國和以色列對伊朗發動空襲後，伊朗最高領袖哈梅內伊的住所冒出滾滾黑煙，損毀嚴重。