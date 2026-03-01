伊朗局勢︱波斯灣國家相繼受攻擊 巴林大樓遭伊朗無人機擊中爆炸 科威特機場遇襲多人受傷
發佈時間：01:46 2026-03-01 HKT
以色列與美國周六（28日）聯手對伊朗發動空襲後，伊朗隨即對美國多個據點進行報復。繼阿聯酋杜拜棕櫚島一間酒店被導彈碎片擊中起火後，波斯灣部分地區相繼遭到導彈或碎片襲擊，多人受傷。
巴林及卡塔爾美軍基地遇襲
巴林內政部最新聲明指出，首都馬納馬（Manama）數棟住宅大樓遭襲，「民防部隊正在受影響地點進行消防及救援行動」，並表示更多細節將於稍後公布。另據巴林國家通訊社引述的聲明稱，巴林的一個美國海軍基地「遭到飛彈攻擊」。
鄰近的科威特也遭攻擊。官方新聞社報道，科威特國際機場（Kuwait International Airport）遭無人機襲擊，造成部分旅客及員工輕傷，以及航站樓有限度損害。科威特民航局發言人阿卜杜拉·拉吉希（Abdullah Al-Rajhi）表示，當局已立即啟動緊急程序，處理事件並確保現場安全，強調乘客與員工安全為首要任務。
科威特衛生部補充，當地共有12人因「地區事態發展」受傷，其中三名軍人於阿里·薩勒姆空軍基地（Ali al-Salem Air Base）遭彈片擊中，目前均在醫療控制下。防衛部則指出，該基地亦遭多枚彈道導彈攻擊。
在卡塔爾首都多哈，據報美軍烏代德空軍基地有爆炸聲傳出。
目前尚無官方指認攻擊來源，但伊朗此前已對美以聯合空襲行動進行報復，事件疑與此有關。
