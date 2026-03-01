哈梅內伊身亡︱掌權37年遭美以擊斃 曾遭暗殺右臂癱瘓

伊朗最高領袖哈梅內伊，遭美國、以色列空襲死亡。哈梅內伊出身低階宗教家庭，在追隨伊朗已故宗教領袖霍梅尼後，積極參與推翻巴列維王朝活動，先後6次被捕，成為霍梅尼得意門生，加上與革命衞隊關係密切，最終在1989年霍梅尼逝世後，接班為伊朗最高領袖，掌權37年期間，一直打壓國內改革勢力，並與西方世界為敵。

霍梅尼得意門生上位

哈梅內伊1939年4月19日，出生於伊朗東北部什葉派聖城馬什哈德郊區哈梅內鎮的一個貧窮宗教家庭，父親是一名宗教學者，在父母自小灌輸下，哈梅內伊4歲入讀宗教學校，學習《古蘭經》。



1958年起，哈梅內伊定居什葉派中心城市庫姆，遇到人生導師霍梅尼，開始投身反巴列維王朝運動，在霍梅尼流亡海外時，哈梅內伊繼續在伊朗活動，宣揚霍梅尼的思想，曾6次遭到秘密警察拘捕，飽受酷刑。

已故伊朗最高領袖哈梅內伊曾遭暗殺致右臂癱瘓。美聯社

哈梅內伊在位時一直與美國對抗。法新社

伊朗官方證實哈梅內伊死訊前，美國總統特朗普已宣布成功擊殺對方。路透社

霍梅尼1979年成功推翻巴列維政權回國，先後任命得意門生哈梅內伊任國防部副部長、革命衛隊司令等職，並受命組建伊斯蘭共和黨。



1981年，時任伊朗總統拉賈伊遭暗殺，哈梅內伊接任總統一職。同年6月，哈梅內伊遭收音機炸彈暗殺，導致右臂癱瘓。

拒對西方制裁屈服

1989年6月，霍梅尼逝世，哈梅內伊成為伊朗最高領袖，一直掌權至2月28日，遭美國、以色列空襲喪生為止。

哈梅內伊在位時，一直與西方世界對抗，面對美國為首的經濟制裁，拒不屈服；對內，在得到革命衛隊及巴斯基民兵支持下，對民眾採嚴厲控制，打壓改革派。

在2025年12月28日於全國各地爆發的示威中，伊朗承認有3117人死亡，美國總統特朗普則指，伊朗官方的血腥鎮壓最少導致3.2萬人喪生。